Villa El Salvador: delincuentes encañonan a empresario y le roban S/ 50.000

La delincuencia en Lima Metropolitana continúa en aumento. Ahora, dos hampones interceptaron a un empresario para robarle 50.000 soles que iban destinados al pago de sus colaboradores. La víctima se encontraba dentro de su auto y retornaba a su vivienda en Villa El Salvador cuando los criminales lo interceptaron.

Un vecino de la zona captó el momento en que los sujetos amenazan al hombre para que entregue todo. Incluso, se observa que los ladrones disparan hacia el aire para repeler a posibles testigos. Estos delincuentes llegaron a bordo de una mototaxi color azul y, al parecer, venían siguiendo al señor.

Entre gritos, los residentes intentaron evitar el asalto, pero no se pudo. “Él estaba con un sobre manila y estaba con su administradora. Se estaciona un momento con el auto y le atracan”, señaló un testigo.

Si bien la víctima intentó perseguir a los ladrones, esto no se pudo concretar. “Han tratado de seguirlos, pero no lo han encontrado”, acotó otra vecina. Entre tanto, los moradores aseguran que este robo no es el único que sucede en la zona, ya que hubo varios crímenes al paso durante la semana.

“Nosotros hemos llamado a la comisaría que pertenece a nuestra jurisdicción, Laderas de Villa, pero siempre suena ocupado. No nos responden ni nada”, dijo. Los ciudadanos esperan que exista un mayor refuerzo en el sector, ya que la mototaxi color azul ya viene asaltando a más personas.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ya investiga el caso para dar con los responsables. Según un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), hasta marzo 2021, San Juan de Lurigancho, Callao, Comas y La Victoria son los distritos con mayor cantidad de delitos de robo agravado.