San Martín de Porres: hombre cae de segundo piso tras ser atacado por pitbull

En la urbanización Condevilla, en San Martín de Porres, el ciudadano Jhon Albert Llontop, de 32 años, cayó del segundo piso del inmueble donde alquila una habitación, tras ser atacado por un perro pitbull de los propietarios de la casa.

En diálogo con Panamericana TV, su esposa, Antonia Quinto, narró que el joven vigilaba su automóvil desde esa altura de la vivienda cuando fue atacado por la mascota, que había sido liberada minutos antes por sus dueños.

“El perro ha venido de frente a atacarlo y no se ha podido defender. Levantó su pierna para que no le muerda y se tropezó con un ladrillo. Se sujetó, pero no aguantó su peso y se cayó a la vereda”, declaró.

Asimismo, mencionó que, a raíz de este hecho, Llontop, quien vivía en ese lugar desde hace tres meses, presenta fracturas en el brazo, por lo que no puede trabajar. Manifestó que necesita ser operado por las lesiones.

“No va a poder trabajar por un año. Está conciente. Ahora ya no podemos cubrir de los gastos de la casa. La verdad, me siento muy mal de verlo así”, continuó en su manifestación.

En otro momento, la mujer mencionó que es la primera vez que el animal es agresivo con ellos. Sin embargo, también dijo que, según los vecinos, antes ya había sucedido una ataque por parte del animal a otra persona.

“Los señores siempre lo sueltan cuando nosotros estamos dentro de nuestra casa. Ellos dicen que siempre se fijan arriba que no haya nadie para soltarlo, pero justo ese día lo soltaron sin ver”, agregó.

Finalmente, solicitó ayuda para cubrir los gastos de la operación que requiere su pareja.