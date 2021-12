Elisbán Ochoa: Los S/ 50.000 encontrados en mi casa son producto de mi trabajo

Luego de que la Fiscalía intervino la vivienda del gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, como parte de las investigaciones a la presunta red criminal Los Gestores, y que en este inmueble se halló S/ 50.000; el mandatario loretano manifestó que el dinero es “producto de su trabajo”, y no de supuestos cobros de coimas por intermediar en la ejecución de obras, como postula el Ministerio Público.

Ochoa Sosa participó este jueves 2 de diciembre en la edición N° 16 del GORE Ejecutivo que se realiza en la ciudad de Trujillo (región La Libertad), donde, en diálogo con medios locales, se refirió a las diligencias que realizaron los fiscales en su propiedad la mañana del último miércoles. Desde aquí, el gobernador aseguró que ha pedido se le levante el secreto bancario.

“Fui alcalde cuatro veces, fui regidor una vez, tengo tres años en el Gobierno Regional y tengo un negocio. Imagínate que no tenga S/ 50.000 en efectivo, que no es una cantidad significativa, porque con eso movemos parte del negocio. Además, ya gané como gobernador S/ 472.000 (de salario) y tener ese dinero es producto de mi trabajo”, respondió a la prensa.

Seguidamente, agregó: “He pedido que me levanten el secreto bancario, y como no tengo cuenta de ahorros, no van a encontrar nada (…). La cuenta de ahorros la maneja mi señora. Tengo ingresos por mi trabajo como gobernador, tengo de dónde sustentar (el dinero hallado)”.

Como es de conocimiento público, la Fiscalía intervino el Gobierno Regional de Loreto, la casa del gobernador loretano, municipio de Nauta (Loreto), comuna de Janjaillo (Junín) y oficinas de los ministerios de Vivienda y Economía (Lima); en el marco de la investigación a 23 presuntos miembros de una red criminal. Según la tesis fiscal, los involucrados habrían recibido el 5% de las licitaciones.

Fiscales también intervinieron oficinas del Gobierno Regional de Loreto. Foto: Andina.

En último término, Ocho Sosa afirmó que las indagaciones que lo incluyen dentro de esta supuesta organización son “una cortina de humo”. De igual forma, aseguró ser objeto de una “persecución política”.