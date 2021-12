Comas: madre denunció que vecina intentó secuestrar a su bebé de 1 año

La señora Adriana Alvarado y su pareja Joe Castañeda denunciaron que una vecina intentó secuestrar a su hija de un año en el distrito de Comas. La acusada es la propietaria del local que alquila el centro médico donde labora la madre de la menor y está ubicado en la avenida Rosa de América.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que la mujer sale de su vivienda con la bebé bajo el brazo, cruzó la avenida y arrojó un pañal. Segundos después, apareció en escena la madre que recuperó a su hija y volvió a su centro de labores.

No conoce a la presunta secuestradora

Adriana Alvarado es una recicladora y trabaja como jaladora en el centro médico desde hace más de cinco años. Sin embargo, revela que no conoce a la señora acusada y nunca la ha visto por ese lugar.

“A esta señora no la conozco, mi hija estaba en su cuna, no estaba tirada en el piso. La señora la ha sacado aprovechando que estaba dando un informe a uno de nuestros clientes, ha aprovechado. Todo ha sido en cuestión de segundos. En su declaración, la señora dice que la ha llevado a una pileta, pero no hay una pileta en el jardín”, declaró a ATV.

Para esta madre de familia, la intención de la mujer era cruzar al carril opuesto de la avenida para desaparecer con la pequeña. “Ella se ha querido llevar a mi hija, acá yo la he agarrado y tomado un carro, no lo ha podido hacer allá porque allí yo trabajo”, manifestó entre lágrimas.

La familia de la acusada brinda su testimonio

La acusada señaló que no tuvo ninguna mala intención y prefirió no declarar. En tanto, su esposo comentó que ella le ofreció comida a la señora y su hija. Le bajó del segundo piso de su vivienda tajadas de pan, plátano y avena. Luego que terminó de comer, tomó a la menor y cruzó al parque donde había una pileta para lavarle las manos.

“Cruzó al jardín para lavarle las manos. Nosotros somos personas de edad, no podemos cometer delitos, tengo nietos. Vamos a formalizar la denuncia porque no puedo permitir que amenacen a mi esposa”, manifestó.

En tanto, la hija es consciente del error que cometió su madre al tomar a una menor sin el consentimiento de su progenitora. “Soy madre y la entiendo, pero eso no quiere decir que se ha querido llevar a la niña, si se hubiese querido llevar a la niña, lo hubiese hecho en una”, sentenció.

Adriana Alvarado ha pedido que la Fiscalía revise el caso y presenten un documento para acceder a la cámara que está colocada dentro del centro médico. Además, comentó que la despidieron del trabajo por dar a conocer su caso.