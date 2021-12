Claman ayuda para 90 personas que están varadas en Jaén

Tras el terremoto de 7.5 en la región Amazonas, la congresista Mery Eliana Infantes reclamó la pronta ayuda del Poder Ejecutivo para que 90 personas sean prontamente auxiliadas con el inmediato traslado aéreo a la ciudad de Chachapoyas. Esto debido a que, hasta la fecha, no tienen qué comer.

La legisladora informó que originalmente eran 125 las personas que se encontraban a su suerte en el aeropuerto de Jaén, pero —gracias a una ONG que no quiso identificar— se pudo trasladar a 35 personas en una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú.

“Aún quedan 90 personas que ya no tienen qué comer, tampoco tienen dinero y no pueden ser trasladados por vía terrestre porque, en la víspera, varios de estos varados —en su afán de salir de la zona de desastre— se subieron a una camioneta y esta se volcó por las pésimas condiciones de la carretera. Esa tragedia mortal no puede volver a repetirse”, indicó Infantes.

Damnificados

Tras la declaratoria de emergencia en Cajamarca, el gobernador regional Mesías Guevara Amasifuén sostuvo que el apoyo del Ejecutivo resulta vital debido a los estragos que causó el último sismo de 7.5 de magnitud en esta región. Afirmó que el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) registró 228 damnificados.

Guevara Amasifuén señaló que el Ejecutivo atendió su petitorio con el propósito de que se dicten medidas extraordinarias para realizar procesos rápidos que permitan reconstruir viviendas, así como rehabilitar carreteras, centros de salud y colegios.