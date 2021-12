Se duplican contagios de la COVID-19 en La Libertad

Preocupación por el incremento de casos de contagiados de COVID-19, que vuelven a llenar los hospitales, mostró el presidente del Comando Regional COVID-19 y gobernador regional, Manuel Llempén Coronel. “Hasta el 8 de octubre, se tenía en promedio 80 hospitalizados y desde la segunda semana de noviembre, hay 157 hospitalizados. Esto casi se ha duplicado”, dijo.

En la exposición que hizo la responsable de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, Ana María Burga, se dio a conocer que los casos de mayor incremento de contagios se están registrando en los tres distritos de la provincia de Virú y en las provincias de Trujillo y Chepén. La funcionaria mostró su preocupación ante la aparición de la variante delta.

El avance de la vacunación registrado en La Libertad retrasó una nueva ola de contagios, pero existe preocupación por el incremento de casos. Hasta octubre, hubo un fallecido por día en promedio y en noviembre, esto se ha incrementado a dos. “Esto se debe, indudablemente, al relajamiento de las personas para acatar las medidas de prevención y bioseguridad”, puntualizó Llempén.

Pese a que desde hace 15 días las brigadas de vacunación no han parado de atender, hay una baja respuesta de las personas para acudir a los lugares donde se viene inoculando los fármacos para protegerse de la pandemia. Existe un alto índice de personas que no se están vacunando o no van por su segunda dosis, pese a que pasaron más de los 21 días que se debe esperar para completar el cuadro de inmunización.

“Hay vacunas disponibles. Hemos adquirido una ultracongeladora, estamos atendiendo los siete días de la semana y en los centros permanentes las 24 horas del día. Salimos a empresas, mercados, centros comerciales y lugares estratégicos, para masificar este proceso”, finalizó el gobernador.