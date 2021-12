Ómicron: las primeras medidas frente a la nueva variante a menos de un mes de Navidad

Este miércoles se conoció que un peruano de ascendencia asiática dio positivo a la variante ómicron de la COVID-19 en Japón. En horas de la tarde, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, anunció una serie de medidas a fin de evitar su propagación en el territorio nacional.

Entre estas disposiciones, que se harán oficiales en las próximas horas a través del diario El Peruano, el Gobierno adelantará la exigencia de la vacunación completa a mayores de edad para ingresar a espacios públicos cerrados; así como para realizar viajes internos terrestres y aéreos.

El ministro también señaló que quienes vengan de África o de cualquier país en el que se demuestre una “infección comunitaria” de esa variante, deberán presentar su carné de vacunación completa y una prueba serológica negativa. En otro momento, Cevallos Flores mencionó que tampoco se abrirán las fronteras.

“Retrasar su llegada”

En diálogo con La República, el jefe del Centro de Investigación Básica y Transnacional de Auna para Perú y Colombia, el epidemiólogo Joseph Pinto, sostuvo que entre las razones por las que la gestión de Hernando Cevallos tomó esas medidas es para “retrasar la llegada” de la variante ómicron al país.

“No podemos decir que porque se cierran las fronteras, esta variante no va a llegar, si es que no está aquí. Aunque no se sabe mucho sobre esta variante, cualquier retraso que pueda ocurrir es buena para nosotros”, declaró.

Según explicó, el centro que representa realizó un estudio presentado en la reciente sesión del Consejo Americano de Epidemiología de Estados Unidos, el cual señala que el contagio durante las fiestas de fin de año “es alarmante”.

“El número de casos casi se triplica luego de la Navidad comparado con las semanas previas. Esa gran movilización que ocurre es muy perjudicial para nosotros, para la salud pública. Nuestro estudio mostró que si se aplican bien los protocolos, hay un control del aumento de casos”, continuó.

Asimismo, el especialista sostuvo que como aún se desconoce si la mencionada variante está en el país, la gestión sanitaria no debería desviarse de la propagación de la variante delta, cuyos casos son mayoritarios a comparación con otras.

Además, también indicó que se deben continuar con el cumplimiento de los protocolos y, de ser posible, disponer que la vacunación contra la COVID-19 sea obligatoria.

“Podría ser controversial por los derechos del individuo, pero si lo vemos desde el punto de la salud pública, debería ser obligatoria. Podríamos pretender alcanzar la inmunidad de rebaño vacunando a un 70% de la población; sin embargo, desafortunadamente la vacunación no es rápida, porque existen disparidad entre países”, mencionó.

“Continuar con la vacunación”

Sobre lo último, César Munayco, investigador del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa, indicó a este medio que se debe continuar con la vacunación, ya que esta ayuda a que no aparezcan nuevas variantes.

“Mientras haya transmisión en cualquier parte del mundo, se van a generar nuevas variantes. Ya lo hemos visto con la lambda y la gamma. Actualmente, hay una alta transmisión en Europa, África, y eso genera que el virus pueda mutar cuando se transmita de persona a persona. Por eso, se recomienda que se continúe con la vacunación”, manifestó.

El especialista también dijo que la población debe seguir cumpliendo con las medidas dispuestas por el gobierno, ya que “aunque aparezcan nuevas variantes”, acatar ellas generará que haya menos probabilidades de infectarse.

PUEDES VER: Gobierno no abrirá fronteras ante presencia de variante ómicron en el mundo

“Las medidas son las mismas. Se pueden poner algunas restricciones si aumenta el número de casos. No sabemos si esta nueva variante, cuando ingrese, va a desplazar a la delta. Como recién se ha identificado, pero hay que esperar a ver cómo evoluciona” agregó.

En otro momento, Munayco también exhortó a la ciudadanía a no caer en desinformaciones sobre las variantes y la propagación de la enfermedad. En esta oportunidad, desmintió una publicación que señalaba que en Nuevo Imperial, Cañete, se registró el primer caso de un paciente contagiado con ómicron.

“Hasta ahora no tenemos confirmado ningún caso en el país. Solo el peruano detectado en Japón”, concluyó.