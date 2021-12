Los Olivos: falsos colectiveros amenazaron y quitaron más de S/ 10.000 a mujer

Una nueva víctima en Los Olivos. Falsos colectiveros amedrentaron, asaltaron y ultrajaron a una madre de familia de 30 años en el distrito del Cono Norte. La mujer continúa asustada y exige celeridad en su caso.

Según detalló, todo empezó cuando tomó el vehículo menor en el cruce de las avenidas Angélica Gamarra y Universitaria. Había más pasajeros cuando la ingeniera abordó el carro, por lo que sintió confianza.

Sin embargo, estos mismos fueron quienes la amenazaron y arrebataron todas sus pertenencias. Incluso, delante de ella hicieron todas las transferencias a sus cuentas bancarias.

“Me dijeron que era un asalto, que no haga nada. Me dijeron que les dé las contraseñas correctas, sino ahí ‘me iba a morir’. También me dijeron que había una moto al lado que me iba a atacar”, recordó la mujer, quien tiene un pequeño hijo.

Luego de un par de horas, los hampones abandonaron a la mujer, quien llegó a su vivienda con sus seres queridos y se dio con la sorpresa de que le habían quitado más de 10.000 soles.

“Bajé en shock, porque no podía gritar, hablar ni llorar”, denunció la fémina ante las cámaras de ATV Noticias. Finalmente, la víctima les pidió a las autoridades celeridad en el caso para que pueda recuperar todos sus ahorros, que iban a servir para la educación de su menor hijo del próximo año.

Pero este hecho no es aislado, ya que hace una semana también le arrebataron sus pertenencias y dinero a una profesora bajo esta misma modalidad, en San Isidro. En dicha ocasión, los malhechores también agredieron a la mujer, al punto de que le fracturaron la nariz.