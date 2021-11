Trujillo: ocho regidores frustran aprobación de Plan de Desarrollo Metropolitano

Más de 80.000 familias del centro poblado Alto Trujillo, en el distrito El Porvenir, de la provincia de Trujillo, seguirán sin títulos de propiedad en los predios en los que actualmente viven. Ello debido a que ocho regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) no asistieron a la sesión extraordinaria de este martes 30 de noviembre, en la cual se iba a volver a discutir la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de la ciudad.

“No vamos a dejar que se burlen de nosotros. Convocamos a una nueva sesión de concejo para el jueves 2 de diciembre. ¿Por qué temen participar en la sesión de concejo? Hace minutos han estado aquí, brindando conferencia de prensa y fugándose por la puerta trasera. No hay voluntad, no piensan en el pueblo. Hay familias que no pueden acceder a un título de propiedad ni tener agua ni alcantarillado”, manifestó el alcalde José Ruiz Vega.

Pobladores de Alto Trujillo criticaron actitud de regidores. Foto: MPT

La autoridad municipal señaló a la prensa que la propuesta de ordenanza que aprueba el PDM ya se ha explicado de manera técnica y legal, por lo que los llamó a la reflexión para debatir el tema y aprobarlo.

“Aquí, en el pleno del concejo, se debate la parte técnica y política. Pido disculpas al pueblo de Trujillo por esta situación. Cada día que pasa es falta de servicios públicos. Vamos regidores, sé que me están escuchando, vamos a visitar Alto Trujillo y conocer la realidad de sus pobladores”, expresó Ruiz Vega.

Los regidores que no asistieron a la sesión de concejo fueron Andrés Sánchez, Wilson Toribio, Andree Gallo, Noé Anticona, Juan Namoc; Robert de La Cruz, Hernán Aquino y Sergio Vílchez, quienes en una sesión anterior ya habían votado en contra. Cabe señalar que una gran masa de pobladores de Alto Trujillo protestó en el frontis de la MPT exigiendo la aprobación del PDM.