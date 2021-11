Trabajadores marcharán en contra de la inseguridad

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú convocó para hoy martes 29 una movilización en Lima para exigir medidas efectivas en contra la inseguridad ciudadana, la violencia y los pseudosindicatos en esta área laboral.

Señalan que estos últimos “sirven de fachada al crimen organizado”, que emplea el sicariato en contra de los dirigentes de sus sindicatos. Hasta el momento, estos casos no han sido controlados por el Gobierno.

La iniciativa fue anunciada ayer en rueda de prensa y tendrá el respaldo de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Objetivos de la marcha

El secretario general de la federación, Luis Villanueva, informó que la protesta busca exigir al presidente Pedro Castillo; el ministro del Interior, Avelino Guillén; y a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, a iniciar un plan efectivo al respecto.

“Estos actos ponen en peligro la vida, la salud, pero también las inversiones. Han pasado tantos años y no se ha hecho nada para mejorar. (…) No se ha hecho nada porque no hay decisión política”, mencionó.

Precisó que el rol de la ministra Chávez cobra importancia porque su despacho es el encargado de revisar los registros de los “pseudosindicatos” que operan a nivel nacional. Asimismo, subrayó que la inestabilidad política “se debe terminar”.

SNI apoya marcha

La marcha también tiene el respaldo de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). El primer vicepresidente de este gremio, Jesús Salazar, afirmó en la rueda de prensa que este problema debe ser un “foco central para que el país pueda seguir desarrollándose”.

Comentó que la principal preocupación que tienen es recuperar el empleo formal que también se ha visto afectado por la inseguridad ciudadana.

“Creemos que es tiempo de tomar decisiones serias de largo aliento, que obedezcan y salgan de un consenso entre trabajadores, empresarios, sociedad civil, el mismo gobierno, para que haya un plan nacional”, dijo.

El secretario general de la CGTP, Gerónimo López, resaltó que hasta la fecha no se ha ejecutado ningún plan efectivo. “Es necesario que tengamos que unirnos trabajadores empresario y el gobierno”, mencionó.

Asimismo, Martín Limachi, del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios, afirmó que todos los afiliados participarán. “Vamos a estar presente para exigirle al Gobierno y al Ministerio del Interior acción y mano dura”.

El dato

Recorrido. La movilización se iniciará a las 3 p.m. y partirá desde el parque Santos Dumon, en Lince, y se desplazará hasta la sede del Ministerio del Interior.