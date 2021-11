Tacna: por tercera vez reprograman toma de declaración de Santiago Paco, presunto feminicida

El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tacna reprogramó la diligencia de declaración del expolicía Santiago Paco Mamani. Este último es investigado por dos casos de feminicidio en la región fronteriza.

La reprogramación se llevó a cabo por tercera vez. Recordemos que Santiago Paco se mantuvo en la clandestinidad cerca de 11 meses y fue capturado en Bolivia. Tras su traslado a Tacna, se determinó que rinda su manifestación el 10 de noviembre. Sin embargo, el abogado de Santiago Paco solicitó que esta diligencia sea aplazada para el 15 de noviembre. A pesar de ello, tampoco se realizó y volvió a reprogramarse para el lunes 29 de noviembre.

De forma insólita tampoco se logró cuestionar al expolicía el último lunes y la nueva fecha es el 1 de diciembre a las 9.30 horas . La declaración del expolicía Santiago Paco es importante para esclarecer la muerte de Judith y Noemí, quienes fueron halladas en un túnel localizado en el terreno agrícola de la familia del investigado.

La Fiscalía sostuvo que la “nueva” reprogramación surgió debido a que el INPE no notificó la diligencia fiscal a Santiago Paco Mamani. Asimismo, el investigado Santiago Paco Mamani, hizo conocer a la Fiscalía que no contaba con un abogado particular, por lo que solicitó que se le asigne un defensor público.

Por lo tanto, el fiscal Ludwing Flores Valdivia, reprogramó la diligencia y dispuso se curse oficio a la Defensoría Pública, con la finalidad que disponga un defensor público y se cautele el derecho de defensa del investigado.

“Es preocupante porque el INPE debió percatarse de que es un caso emblemático”, comentó el fiscal a una radio local.

Por su parte, el Ministerio Público solicitó a las autoridades involucradas a “cumplir con las notificaciones de las diligencias fiscales, a fin de evitar dilaciones en las investigaciones”

