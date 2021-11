SJM: familia de mujer hallada en playa La chira denuncia que se hacen pasan por ella en su celular

Con información de Jessica Merino / URPI-LR

En San Juan de Miraflores, una mujer fue hallada sin vida en la playa La chira, en Chorrillos, por la Policía Nacional. La familia denuncia que el celular de la víctima sigue activo y unos sujetos se hacen pasar por ella enviando mensajes a la madre.

Un equipo de La República se acercó a los familiares de la fallecida. Según la madre, la muerte de su hija, Wendy Celerico Rivera, una estudiante de contabilidad, se trataría de un presunto caso de feminicidio, debido a que hay dos sospechosos, uno de ellos su expareja Andy, quien la acosaba.

“Él (Andy) la venía buscando todos los días. Yo le decía que no la busque porque la trataba mal. Le pregunté si alguna vez le pegaba, pero no me dijo. Él la seguía llamando, él se cambiaba de chip y llamaba”, detalló.

Asimismo, su progenitora recalcó que en el velorio estuvo la expareja, también en la morgue. “Quiero que lo encuentren al asesino. (...) ¿Quién fue? Me dijeron que mi hija estaba en una bolsa”, expresó.

La madre resaltó que le llegan mensajes que dan motivos de sus actividades, en los que dicen que trabajan en un restaurante en Pamplona.