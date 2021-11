Miraflores: buscan a abuelita de 80 años que tiene alzhéimer

La esperan en casa. Una familia se encuentra desesperada desde que María Castañeda, de 80 años, salió de su vivienda, ubicada en Miraflores, con rumbo desconocido.

Su nieta, en comunicación con La República, detalló que la adulta mayor tiene alzhéimer y diabetes. Precisamente por estas enfermedades es que temen por la vida de la octogenaria, quien no sale de su casa sin la compañía de alguien.

“Ella siempre está con el pensamiento de que quiere regresar a su tierra en Llacuabamba, en La Libertad. Pero esto es inviable, ya que ella es una persona mayor y allá no hay nadie que la pueda cuidar”, señaló preocupada su allegada.

La mujer, quien vive junto a sus familiares en la avenida Santa Cruz, le pidió a una de sus vecinas que le abra la puerta principal del condominio y es así como logró salir a la calle. Su nieta asegura que no tiene dinero ni mascarilla y que solo responde cuando le preguntan cómo se llama, su edad y dónde vive.

“Quizá ha tomado algún micro diciendo que quiere regresar a su tierra, a su casa, pero no tiene dinero ni tapabocas, por eso no sabemos si la hayan dejado subir. Ya hemos caminado y la estamos buscando con una patrulla, pero no hay noticias”, añadió la familiar de la adulta mayor.

Foto: Twitter de Majo Vega

Por el alzhéimer, María Castañeda tiene problemas para identificar a las personas y reconocer los nombres. Al momento de su desaparición estaba sin lentes, con una blusa blanca floreada y con un pantalón y zapatillas azules.

Las personas que la hayan visto, pueden comunicarse a los siguientes números: 944 369 484, 977 871 861 o al 935 817 993. Sus familiares se lo agradecerán.