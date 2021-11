Los 61 Más Buscados de Arequipa

Desde el año 2017, cuando se incluyó por primera vez a los prófugos de la región Arequipa, el programa de Los Más Buscados del Ministerio del Interior, permitió la captura de 47 personas de un total de 108 fugitivos.

Según el jefe de la oficina de Requisitorias, teniente PNP Alan Fuentes, su área capturó a 14 de ellos con trabajo de inteligencia. “En este caso, no se cobró nada, debido a que fue un trabajo propio y no hubo informantes de por medio”, aclaró. Se podría decir que el Estado ahorró más de 220 mil soles.

En el caso de los informantes, se garantiza la absoluta reserva. “La llamada anónima que realizan a la línea gratuita 080040007, va directo a Lima y allí se canaliza todo. Una vez que se tiene la información precisa, nos dan lo necesario y con ello se hace la captura. Por eso pedimos a la población a no tener miedo en delatar a los prófugos, y así colaborar con la justicia”, señaló.

La lista de los prófugos aún es larga y quedan 61 requisitoriados. En esta lista resalta Juan César Burga Toledo, un sujeto acusado de asesinar de varios disparos al vigilante Luis Alvarado Chira, la mañana del 28 de julio del 2011. Este crimen conmocionó a la ciudadanía, debido a que ocurrió en la calle San Francisco, a solo dos cuadras de la Plaza de Armas.

Por Burga se ofrece 20 mil soles, y ya lleva una década prófugo. Solo su hermano Francisco Enrique, un ex teniente PNP, fue capturado en Huanchaco (Trujillo), en 2016. Ahora está recluido en el penal.

En esta lista también está Tony Perales, un sujeto acusado de feminicidio que salió de la cárcel luego que el 16 de enero del 2019 se venció el plazo de su prisión preventiva. De manera escandalosa el fiscal Manuel Vizcardo no pidió la ampliación de la medida a tiempo, y desde entonces el ciudadano norteamericano está no habido. La familia y los colectivos de Ni Una Menos, presionaron al Poder Judicial para que sea incluido en la lista.

Perales, asesinó a su pareja Deysi Flores, un 15 de abril del 2018 en Yanahuara. Pese a que la víctima estaba con su amiga, este sujeto la atacó con cuchillo. La testigo tuvo que lanzarse por la ventana para salvar su vida.

Bermejo no figura

A pesar de que Marcelo Juan Bermejo Velásquez estaba incluido en la lista de los Más Buscados, ahora su rostro ya no figura con la recompensa de 30 mil soles. La razón, nadie lo sabe. La Policía deslindó responsabilidad indicando que la lista es manejada por el Poder Judicial, y desde aquí se limitaron en decir que su orden de captura se renovó el 21 de junio del 2021, y no se explican porque ya no aparece en Los Más Buscados.

Sin embargo, todo apunta a que su orden se venció y la nueva orden no se actualizó en el sistema. En el archivo Excel obtenido de la misma página, aparece ahora como “desactivado”. Es decir, solo las autoridades saben que sigue vigente su captura, más no la población que podría tener información de su paradero.

Bermejo fue asesor de Yamila Osorio cuando ella era gobernadora de Arequipa, y actualmente tiene una orden de prisión preventiva de 36 meses en su contra, por supuestamente integrar la organización criminal “Los Correcaminos del Sur”. A esta banda se le investiga por cobrar cupos a los transportistas para así dejarlos trabajar sin operativos.

Así como los mencionados, hay decenas de personas que son buscados por homicidios, robos, violaciones sexuales y tráfico de drogas. Ellos no están solos y lo más probable es que sus familias los están protegiendo. Si quiere ver a todos los buscados, puede ingresar a la página web https://www.recompensas.pe/requisitoriados. ❖