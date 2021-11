Variante ómicron: ¿qué tan contagiosa es, en qué se diferencia de otras variantes y qué síntomas causa?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el pasado viernes 26 de noviembre que la variante del coronavirus ómicron, antes conocida como B.1.1.529, presenta un alto riesgo de aumentos repentinos de contagio por COVID-19 en todo el mundo. La variante, incluida en la categoría de “preocupación” junto a alfa (Reino Unido), beta (Sudáfrica), gamma (Brasil) y delta (India), podría provocar graves consecuencias en algunas regiones.

El primer caso de ómicron confirmado se detectó en un espécimen recolectado el 9 de noviembre en Sudáfrica. Desde su identificación, un número creciente de países han reportado casos en Alemania, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos e Italia. “Es de esperarse que el principal origen de los casos vaya cambiando a medida que se va obteniendo más información”, declaró la OMS.

¿Qué tan contagiosa es la variante ómicron?

La OMS explicó que aún no tienen claro si ómicron es más transmisible en comparación con otras variantes, incluida la delta. La variante delta es la más predominante en el mundo, considerada más del doble de contagiosa que las anteriores variantes de COVID-19.

“Ómicron se ha detectado a un ritmo más rápido que los anteriores brotes de COVID-19, lo que sugiere que esta variante puede tener una ventaja de crecimiento”, dijo la OMS en un comunicado.

Ómicron y su diferencia con otras variantes

Ómicron tiene más de 50 mutaciones en su genoma respecto de la secuencia de la cepa original, lo que es el doble o hasta el triplete de las variantes antecesoras. De todas estas mutaciones, 32 se encuentran en la región de la proteína S (de pico o espícula), la parte del virus que este usa para entrar en las células humanas.

PUEDES VER: Minsa implementará carné de vacunación digital con código QR para evitar las falsificaciones

Los expertos dicen que la variante se esparce rápidamente y se cree que tiene un mayor riesgo de infección, por lo que están poniendo especial atención en la tasa de transmisión.

Síntomas de la variante ómicron

Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica y la primera en alertar de la nueva variante de coronavirus, asegura que hasta ahora los pacientes contagiados han presentado síntomas muy leves.

Según Coetzee, los contagiados tienen otra particularidad respecto de cepas anteriores: no sufren la pérdida del olfato y el gusto. No obstante, sí se aprecia una elevación inusual del ritmo cardiaco y fiebre muy alta. Otro síntoma es el dolor muscular durante un par de días. Sin embargo, alertó del peligro potencial de un desarrollo más acusado y grave de la enfermedad entre los no vacunados.