Carabayllo: delincuentes dejan sin material educativo a menores de Pronoei

Con información de María Pía Ponce / URPI-LR

Inescrupulosos delincuentes ingresaron a una de las instalaciones del Programa No Escolarizado de Educación Inicial (Pronoei) de Carabayllo y se llevaron todo a su paso, como material educativo que servía para la educación de menores de 3 a 5 años.

Los vecinos y padres de familia de la asociación Carolina, en la segunda etapa, se mostraron consternados y denunciaron el crimen que ocurrió durante la tarde del último lunes.

Según detallaron, los hampones hicieron un hueco en la casa prefabricada que funciona como colegio y se apoderaron de todos los implementos, entre libros y juguetes. Los baños que habían sido donados recientemente y las rejas también terminaron en las manos de los malhechores.

“Estamos abandonados, ya que ayer nos han robado. Se han llevado el material didáctico de los niños, como del área de matemática, educación. Solo han dejado cosas inservibles. Los papás nos las ingeniamos porque no tenemos apoyo”, lamentó Jenni Orihuela para La República.

Pero esta no es la primera vez que los delincuentes irrumpen en el módulo donde estudian alrededor de 20 pequeños. De acuerdo a los vecinos, en otras oportunidades también se han llevado los caños y otras donaciones para el establecimiento.

“Ahora no tenemos cosas para que los niños puedan jugar. ¿Cómo van a regresar a las clases nuestros niños? Algunos no han accedido a las clases virtuales porque no tenían celulares y ahora van a venir a aulas vacías”, añadió la agraviada.

Las personas que deseen brindar algún apoyo al Pronoei de Carabayllo pueden comunicarse al 922 458 236 o al 946 694 247. Los padres de familia necesitan microporoso para el piso, juguetes y todo lo relacionado con el área de matemática y ciencia.

Finalmente, solicitaron unas nuevas instalaciones, ya que los módulos tienen más de seis años y necesitan reparación en el techo y las paredes de madera.