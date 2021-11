Terremoto en Amazonas: más de 300 familias permanecen aisladas por destrucción de carreteras

Zonas afectadas tras el terremoto de magnitud 7.5 en Amazonas. A un día y medio del sismo que azotó el oriente del Perú, continúa el recuento de daños. Cientos de familias solicitan el apoyo de las autoridades para tener un lugar dónde pernoctar y alimentarse. Ese es el caso de los pobladores del caserío Nuevo Aserradero, área que quedó aislada tras el derrumbe de algunos tramos de la carretera que va de Piura a Loreto.

Además, transportistas y ciudadanos, que se encontraban viajando durante el movimiento telúrico, quedaron varados y se vieron en la necesidad de cruzar la ruta a pie, durante largas horas de caminata por la carretera Fernando Belaúnde Terry. “Prácticamente, estamos aislados, tanto por el norte como por el sur”, señaló para TV Perú uno de los afectados.

Asimismo, las 300 familias que viven en Nuevo Aserradero se han quedado sin sus hogares, alimentos, energía eléctrica y señal telefónica. “Estamos pidiendo a nuestro Gobierno distrital, provincial y central, por favor, necesitamos rescate aéreo porque aquí hay personas con necesidad de trasladarse”, señaló un poblador.

“Ya no hay agua, ya no hay luz, hoy se terminaron los alimentos en las bodegas. El presidente estuvo muy cerca de nuestra población, pero no llegó hasta aquí, nos indigna que nuestro alcalde no nos mencione, somos muchas familias”, continuó muy preocupado.

El gobernador regional de Amazonas, Óscar Altamirano, se reunió este lunes 29 de noviembre con el presidente Pedro Castillo y tras las conversaciones, aseguró que gestionó la solicitud para la declaratoria de emergencia en la región, pues los daños son irreparables. La preocupación se incrementa por el embalse del rio Utcubamba, por lo que se dispuso la evacuación de los afectados a través de un puente aéreo.