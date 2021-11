Piura: el mensaje de una madre a su hijo fallecido en accidente ocurrido en canal Biaggio Arbulú

El último domingo 28 de noviembre, en Piura, cinco jóvenes fallecieron luego de que la camioneta en la que se movilizaban cayera en el canal Biaggio Arbulú. Danfer León Andrade (22), jugador de la reserva del Atlético Grau , fue una de las víctimas; así como Aarón Ramírez Camacho (21). Las otras víctimas fueron identificadas como Carlos Alessandro Ricalde Calle (22), Andrés Ricardo Carrasco Torres (20) y el conductor Alejandro Gulman Agusto.

El accidente causó conmoción en sus familiares y allegados. Justamente, Mercedes Camacho Vera, madre de Araron Ramírez, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales, que solo puede ser explicado por quien ha perdido un hijo .

“Qué dolor tan grande dejas en mi corazón, hijito. Tenías tantos proyectos y sueños por cumplir. Eras mi motor y motivo para superar lo de tu papá y hoy me parece mentira”, se lee en la carta a corazón abierto.

Y continuó: “Es como un sueño del que no podré despertar y me consuelo con tus palabras: ‘Mami, todo va a estar bien’. Le pido a Dios que me dé las fuerzas necesarias para calmar este dolor y sé que ya estás al lado de tu papito. Vuela hijito alto ”.

Aarón era estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Piura (UNP).