Gobierno Regional de Arequipa no transfirió dinero para obras a municipios

Uno de los lemas que prodigó Elmer Cáceres era “la justicia social”. El gobernador buscaba cumplirlo con las transferencias de presupuesto del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) a proyectos de municipalidades de las 8 provincias de la región. Este 2021 se comprometió y firmó convenios con 56 comunas para destinarles en total S/ 147 millones. El objetivo además era la reactivación económica.

Sin embargo la inyección de dinero por parte de su gestión no se ha logrado en su totalidad pese a estar a casi solo un mes de culminar el año. Esto fue detectado por la administración dirigido por el gerente general del GRA, Jorge Luis Suclla, e informado por su funcionarios a los consejeros regionales. El primer bloque fue aprobado por S/ 68 millones para 23 obras de las misma cantidad de comunas.

Sin embargo solo se ha trasferido el 35% de lo acordado que equivalen a S/ 24 299 750. Quedando por transferir S/ 44 431 002. Por ejemplo a la Municipalidad de Miraflores se le adeuda más de S/ 2 millones de los S/ 6.6 millones para intervención en la quebrada San Lázaro. Otro caso es que no se entregó S/ 1.6 millones de los S/ 5.4 millones para la comuna de Nicolás Valcárcel (Camaná) para su carretera vecinal.

La nueva jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Norma Mamani, explicó que destinarán dinero del canon. En un primer momento se intentó modificar el presupuesto para utilizar el de la Autopista Arequipa – La Joya, pero fue denegado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Ahora se dispondrá del dinero del canon. La funcionaria indicó que hubo diferentes problemas en cada obra. Ello causó la no entrega del presupuesto.

Del segundo bloque se debía inyectar S/ 79 290 089 para 33 obras. El consejero regional José Luis Hancco, sostuvo que no se destinó nada de ese presupuesto. “Nunca se han transferido, el dinero está en la arcas de las del gobierno regional. No hubo autorización del MEF, porque no ha sido bien tramitado”.

La consejera regional, Kimmerlee Gutiérrez, indicó que uno de los problemas fue que no estaban concluidos los expedientes técnicos de las obras municipales. “Esa fue una de las condiciones para que el Consejo Regional de Arequipa aprobará las transferencias”.

Hancco calificó de un engaño la entrega de cheques que hicieron a los alcaldes distritales. Esperan que con la intervención de la administración encabezada por Suclla, se pueda al menos llegar al 65% de ejecución presupuestal de la entidad. Según el portal del MEF el GRA solo ha ejecutado el 50% de su dinero para ejecución de proyectos.

Solo avanzó 2% de ejecución en octubre

José Luis Hancco, señaló que solo se avanzó en ejecución presupuestal 2% en octubre. Esto se les fue informado por funcionarios de Gobierno Regional de Arequipa (GRA). El consejero sostuvo que antes de ser detenido el gobernador Elmer Cáceres se dejó varias obras detenidas. Señaló que se mantuvo al anterior gerente de Infraestructura, Guillermo Valcárcel, para las liquidaciones, pese a la no reactivación de obras importantes como la Vía 4 Carriles o los hospitales en provincias.