Feriados 2021: ¿cuáles son los cinco días no laborables que quedan en el año?

Los trabajadores del sector público y privado deben tener en cuenta qué días de diciembre son feriados y cuáles son los no laborables para invertir el tiempo en otras actividades o incluso para escaparte de la rutina. A continuación, te contaremos cuáles de estas fechas quedan en el último mes del año y la diferencia entre ambos.

¿Qué es un feriado y cuánto se paga en Perú por trabajar este día?

Un feriado suele casi siempre ser un día festivo que es establecido por ley. El empleado no tiene que trabajar y debe recibir su pago diario, pero —en caso de hacerlo— puede cobrar otro día el descanso como forma de compensación. No obstante, si no desea tomar el día libre, puede optar por cobrar económicamente la jornada trabajada de la siguiente manera.

Si por día gana S/ 50,00 soles y trabaja un feriado, hay una sobretasa del doble. Es decir de S/ 100,00 soles adicionales y en total debería recibir S/ 150,00 soles por el feriado laborado.

¿Qué es un día no laborable y en qué se diferencia de un feriado?

Los días no laborables se establecen por decreto supremo y son una obligación para el sector público mientras que es opcional para el sector privado. Aquí se deben recuperar las horas de trabajo y su propósito es evitar la circulación de gente por un motivo en particular (como en los Juegos Panamericanos) o fomentar el turismo dentro de la ciudad.

No existe una sobretasa como en un día feriado. Si se trabaja, no se le pagará más de lo usual al colaborador. Además, si no lo hace, deberá hacer extras para subsanar el día perdido.

Conoce los feriados y días no laborables de diciembre: