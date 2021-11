Ugarte: las personas no vacunadas atentan contra el derecho colectivo a la salud

Este lunes 29 de noviembre, el exministro de Salud, Oscar Ugarte, señaló que las personas que no quieren vacunarse contra el nuevo coronavirus están atentando contra el derecho colectivo de la salud de la ciudadanía y se convierten en un potencial factor de riesgo de contagio de esta enfermedad.

“El derecho individual a no vacunarse contra la COVID-19 es un derecho de toda persona, pero se ejerce hasta donde empieza el derecho de los demás. Entonces, al no querer vacunarme me convierto en un factor de riesgo porque puedo llevar la enfermedad y estar regándola y eso es atentar contra el derecho colectivo, es decir, contra el derecho de la salud del resto de las personas”, dijo a la Agencia Andina.

Además, sostuvo que las medidas adoptadas por el Gobierno no trasgreden el derecho de las personas que no lo desean hacer; sin embargo. el bien común está por encima de todo. Instó a la población a seguir las disposiciones ya que tienen el objetivo proteger la salud pública de los peruanos.

El exministro consideró que las medidas sobre la presentación del carné de vacunación con las dos dosis para ingresar a lugares cerrados, que regirán a partir del 15 de diciembre, permitirán una mayor vigilancia y cuidado.

“El riesgo de la Navidad es evidente porque la gente quiere hacer sus compras, pero la principal responsabilidad es de la propia persona la cual tiene que evitar asistir a lugares muy concurridos”.

Carné de vacunación digital: paso a paso para obtenerlo

Debes ingresar a la plataforma en este enlace aquí.

Llena los datos personales que te solicitan (número de DNI y emisión del documento, fecha de nacimiento).

Luego de completar el proceso descrito líneas arriba, haz clic en Iniciar sesión.

Al ingresar, podrás visualizar todos los datos de la vacuna aplicada.

Recuerda que también puedes descargar tu certificado de vacunación a través del código QR que aparece en la pantalla. Para esto, haz clic en la opción Ver detalle. Asimismo, si ingresas a la opción Ver certificado, te aparecerá otra ventana con los mismos datos.

Listo, ahora ya podrás tener tu certificado digital.

Pongo el hombro: ¿cómo revisar el padrón de vacunación?