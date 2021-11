Chiclayo: comerciantes presentan memorial y piden trabajar por fiestas de año

Un grupo de dirigentes que representan a los comerciantes informales de mercado Modelo de Chiclayo (región Lambayeque) presentaron ante el Poder Ejecutivo un memorial para exigir un espacio de trabajo que garantice su estabilidad económica.

El pasado 15 de octubre de 2021, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó el desalojo de los comerciantes ambulantes y la recuperación de los espacios públicos ubicados en los exteriores del mercado Modelo, ordenado por el Segundo Juzgado Civil.

PUEDES VER Lambayeque: en ambulancia aérea trasladan al Incor a paciente con problemas cardiovasculares

En diálogo con La República, el dirigente Elider Espinoza indicó que el memorial recoge las siguientes demandas: un plan de reordenamiento para las fiestas de Navidad y Año Nuevo , la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades de la MPCh y el proyecto de construcción de un nuevo mercado .

“Hemos intentado, a través de varios memoriales, tener diálogo con el alcalde de Chiclayo, pero no encontramos una respuesta. Pedimos al Gobierno que ponga atención a esta problemática y cumpla una función de intermediario, pues muchos comerciantes necesitan trabajan para poder comer. No estamos en contra de una reubicación, pero se debe tener criterio para no enviarnos a un lugar donde las ventas sean perjudiciales”, comentó.

En ese sentido, Elider Espinoza añadió que, de persistir la falta de diálogo con las autoridades, se instalarán en los alrededores del centro de abastos para ofrecer sus productos por Navidad y Año Nuevo.

“La pandemia ha perjudicado a muchos comerciantes. No tenemos ingresos suficientes y necesitamos aprovechar las fiestas. La falta de trabajo y los gastos de la canasta básica familiar empeoran nuestra situación”, comentó.

Asimismo, precisó que la gestión de Marcos Gasco Arrobas no ha ejecutado el reordenamiento del comercio ambulatorio, lo cual ha vulnerado la sentencia emitida por el Poder Judicial.

“Se necesitaba un plan de reordenamiento que tenga en cuenta el derecho al trabajo. Lo que se ha hecho es un abuso de autoridad”, subrayó.

Fuentes confiables de la MPCh afirmaron a este diario que continuarán los operativos contra el comercio informal en inmediaciones del Modelo, además, redoblarán la presencia de serenos y policías para evitar la instalación de una feria por Navidad y Año Nuevo.