Amazonas: madre y su niña de 2 años se salvan de morir tras derrumbe de su vivienda

Luego de que su casa ubicada en el asentamiento humano Pedro Castro Alva, en el barrio de Santa Rosa, región Amazonas, se derrumbara tras el terremoto de 7.5 ocurrido esta mañana, una madre de familia se salvó de milagro con su menor de 2 años.

“Estábamos durmiendo cuando comenzó a moverse toda la casa. El sismo nos tomó por sorpresa en la madrugada. Salimos corriendo y vimos nuestra vivienda caerse en pedazos. Gracias a Dios pudimos salir a mi patio. Nos salvamos de milagro. Casi morimos enterradas”, dijo la madre de familia.

Tras el incidente, la mujer indicó que había llegado Defensa Civil, pero negó que la hayan reubicado. “En horas de la mañana vino Serenazgo, vio que mi casa estaba destruida y colocó en su reporte como ‘damnificado’. Luego se fueron”, narró.

Por último, la madre solicitó ayuda para no pasar la noche en la intemperie. “Necesitamos que nos ayuden porque ahora no sabemos dónde vamos a pasar la noche. No tenemos apoyo”, mencionó.