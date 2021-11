Ventanilla: familia busca a menor de 12 años desaparecida

Informe de Vanessa Trebejo - URPI/LR

La familia de Melany Montalvo, quien tiene 12 años, viene atravesando momentos muy difíciles. El último viernes 26 de noviembre, la menor desapareció de su vivienda ubicada en el distrito de Ventanilla y hasta el momento se desconoce su paradero.

Su tía, Sonia Albarrán, contó a La República que la menor se habría llevado parte de su ropa y pertenencias. ‘’Sus padres se fueron a trabajar desde las 7.00 a. m.. Ello ocurrió cuando la abuelita se fue al mercado y, en ese momento, ella aprovechó para salir. Se llevó una mochila con algunas de sus cosas’', comentó.

Además, la familia presume que habría sido contactada por redes sociales, puesto que señalan que Melany es una adolescente tranquila.

‘’Ella no sale de casa, es muy responsable y como tiene un celular creemos que ha podido ser seducida mediante redes sociales. Porque nos llegan mensajes en dónde dicen que no la busquemos, que está bien. Sabemos que no es ella la que escribe esos mensajes, ella no nos haría esto’', finalizó.

La menor de 12 años tiene el color de ojos oscuro, cabello ondulado, mide aproximadamente 1.54 metros y se desconoce la vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición. Si la reconoces pues llamar al +51 961 856 409.