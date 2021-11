Ministros llegan para supervisar obras paralizadas en Piura

Los ministros de Salud y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hernando Cevallos Flores y Geiner Alvarado López, llegaron a la provincia de Ayabaca, en la región de Piura, para supervisar las obras paralizadas en la zona y verificar la instalación de una planta de oxígeno.

Durante la visita de los funcionarios a las instalaciones del hospital de Ayabaca, proyecto que se viene ejecutando desde el año 2018 y que solo presenta un 33% de avance físico, el supervisor de la obra informó a los titulares de las carteras ministeriales que ya van dos meses sin que se registre ningún tipo de trabajo en físico . Asimismo, indicó que el contratista a cargo tendría problemas de liquidez.

Por otro lado, el ingeniero a cargo del proyecto, que llegó en representación de la empresa ejecutora, mencionó que necesitarán cerca de once meses más para culminar el hospital, pese a que la fecha de entrega estaba consignada para mediados del 2021. “Desde el 5 de agosto, no tenemos plazo contractual, no tenemos cronograma, nuestro supervisor, desde el 5 de noviembre no tiene notificación de continuidad”, advirtió durante la conversación que mantuvo con los funcionarios.

Por otro lado, el ministro de Vivienda dijo que ha mantenido conversaciones con el jefe del Programa Nacional de Saneamientos Urbanos para brindar asistencia técnica al Gobierno Regional, lo que permitiría la reactivación del proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento en la ciudad de Ayabaca. “ Para el próximo martes estará llegando un equipo de técnicos a la región para ayudar a la autoridad regional con el proyecto ”, apuntó el funcionario.

Además, al ser consultado sobre la obra de agua y saneamiento para el distrito de La Unión, que lleva más de 10 años en ejecución, Alvarado López apuntó que se solicitó a la Contraloría General que haga un control concurrente sobre la obra, el que se estaría presentando el próximo 15 de diciembre.

Aún sin medidas

Al ser consultado con respecto a la problemática que enfrentan cientos damnificados del fenómeno de El Niño Costero, quienes se encuentran asentados a la altura del km 980 de la Panamericana Norte y aún esperan tener acceso a los servicios básicos, el titular de Vivienda indicó que se viene evaluando el caso, pero aún no habría medidas concretas.