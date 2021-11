Cuestionan proceso electoral en Sindicato Nacional de Obstetras del Seguro Social

Cerca de 300 profesionales en Lima y 500 en provincias participaron este sábado 27 de noviembre en las elecciones para escoger a los directivos del Sindicato Nacional de Obstetras del Seguro Social. Pero los miembros del gremio han expresado su rechazo a la forma en que se ha llevado estas elecciones, al emitir una considerable cantidad de votos viciados.

Muestra de ello ocurrió en Piura, donde de 41 votos, 30 fueron viciados y 11 se dieron a favor de la única lista aceptada en esta contienda electoral y que lidera la actual secretaria nacional Bertha Pinto Villar, quien tiene 13 años en el cargo.

Trinidad Cárdenas Milla refirió que esto es una muestra de protesta contra la manera en que se está conduciendo el sindicato y las elecciones.

“Siempre que se presenta una lista para postular, la eliminan con cualquier motivo sin sustento legal. Por más que se levanten las observaciones, ella lo elimina, como ha ocurrido con la lista que encabecé”, dice refiriéndose a la secretaria nacional.

Señaló que a ella le inventaron un voto de censura que no está dentro del estatuto ni en las reglas electorales. Su grupo levantó la tacha. Luego vino la evaluación de la lista de adherentes que se hizo sin respetar el cronograma. En esta etapa le manifestaron que su lista no continuaba debido a que no había consignado el nombre de su fórmula.

“Hay muchas irregularidades. El comité electoral ha sido conformado en una asamblea de delegados elegidos a dedo por la secretaria nacional. Luego, en esta relación de delegados hay tres miembros que no solo son afines a la secretaria nacional, sino que son opuestos a cualquier lista que se presente. Otra falta es que no cumple el cronograma establecido cuando levantamos un pronunciamiento por estas faltas del comité electoral, quien responde es la secretaria nacional, aún cuando no es parte del comité electoral”, cuestiona Trinidad Cárdenas.

También manifestó que al solicitar una copia del estatuto al Ministerio de Trabajo se dio con la sorpresa de que el documento había sido cambiado el 17 de abril, fecha en que nunca hubo una asamblea para realizar este cambio. Además, su ampliación se hizo de manera virtual. Sin embargo, toda esta documentación fue presentada al Ministerio de Trabajo como si se hubiera hecho en reunión presencial.

“En esa reunión virtual yo renuncié a la ampliación de la secretaría de Control y Disciplina que yo tenía con Bertha Pinto desde el 2017 al 2020. Otra colega renunció a la secretaría de Defensa, pero en el documento presentado al Ministerio de Trabajo figura como si ningún miembro de su junta directiva ha renunciado. Luego, en la lista de delegadas que apoyan su reelección, una de ellas falleció el 3 de julio por COVID-19, pero aparece como presente en la asamblea del 17 de octubre del 2020. A mí también me puso como si hubiera asistido a esa asamblea que nunca se dio”, detalla la obstetra.

Trinidad Cárdenas Pinto ha denunciado estos hechos ante el Ministerio Público. Sostiene que estos documentos fraguados no pueden pasar desapercibidos, “ya que uno se estaría coludiendo con la corrupción”. También ha presentado un documento al Ministerio de Trabajo. Sabe que este sector no resolverá el tema; sin embargo, señala que lo ha hecho para que tenga en cuenta lo que está pasando en los sindicatos.

Dice que si la secretaria nacional gana estas elecciones estaría 16 años en el cargo. “Lo peor es que no presenta rendición de cuentas, ella expresa que no está obligada a hacerlo ante los afiliados, solo ante los delegados de base. No obstante, esos delegados son nombrados a dedo. Ni siquiera respeta el estatuto que menciona que los delegados deben ser elegidos por las bases”, reclama.