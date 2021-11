Chiclayo: comerciantes del sector San Pedro piden ser reubicados

La mañana del 27 de noviembre, 11 comerciantes formales del sector San Pedro, ubicados en el mercado modelo de Chiclayo, piden ser reubicados, puesto que en el área donde anteriormente trabajan, el municipio se encuentra construyendo nuevos puestos.

Indican que estaban cancelando un monto a la administración. Sin embargo, los han desalojado y no saben dónde serán ubicados, por lo que piden la pronta intervención de las autoridades locales.

“Queremos pedir que, por favor, tomen cartas en el asunto ya que tenemos más de 30 años trabajando en este sector. Estamos al día con los pagos que nos piden. Somos 11 trabajadores y necesitamos que el alcalde se ocupe de nosotros, que nos digan dónde nos van a reubicar”, informó una de las comerciantes a La República.

Se conoció que, anteriormente, habían realizado un pago de derecho al Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCH) y no tienen opción al espacio que se vienen construyendo actualmente.

“Tengo dos hijos que están cursando los últimos ciclos de sus carreras universitarias, por lo que necesito continuar trabajando, pero no nos dan las posibilidades para seguir. No tenemos un lugar fijo y nosotros no somos comerciantes informales. Necesitamos la intervención urgente de las autoridades”, finalizó la mujer.