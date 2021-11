Carnet de vacunación AQUÍ: descarga en 4 pasos tu certificado digital del Minsa

Descargar el carnet de vacunación es un procedimiento gratuito y además necesario luego de que el Gobierno dispusiera que para realizar viajes interprovinciales los pasajeros mayores de 18 años deberán presentar el certificado que acredite que han sido inoculados. La norma se aplica también para los espacios cerrados. Al respecto, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, sostuvo a mediados de noviembre que esta exigencia “busca protegernos colectivamente”.

Por su parte, el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Augusto Tarazona, manifestó ante los medios que “si bien una persona tiene todo el derecho de no vacunarse si no lo desea, no tiene el derecho de contagiar a otras personas cuando obtiene el virus, y además expone su propia vida porque puede ir rápidamente a desarrollar un caso severo”.

¿Cómo descargar el carnet de vacunación virtual del Minsa?

Ingresa a la plataforma oficial a través de este enlace

Ingresa el número de tu DNI.

Ingresa la fecha de nacimiento.

Ingresa la fecha de emisión.

Una vez que inicies sesión en este espacio digital, podrás verificar la vacuna utilizada, el laboratorio fabricante, el número de lote, la cantidad de dosis que has recibido, el día, la hora y el lugar donde fuiste inoculado. Además, podrás descargar el certificado de vacunación utilizando un código QR.

Accede a la página oficial del Gobierno para verificar tu carné de vacunación. Foto: gob.pe

¿Se debe presentar el carnet de vacunación para la dosis de refuerzo?

Sí, se debe llevar el carnet de vacunación, ya sea en digital o en físico, además del DNI, para acudir a la inoculación de la dosis de refuerzo. Cabe recalcar que deberán haber pasado cinco meses desde que los vacunados recibieron la última dosis.

En el Perú se colocan tres tipos de vacunas contra la COVID-19: AztraZeneca, Sinopharm y Pfizer. Para la dosis de refuerzo se empleará únicamente la Pfizer.

¿Qué hacer si la plataforma del Minsa no registra mis vacunas?

Si el registro de tus datos personales es incorrecto, debes enviar la foto de tu documento de identidad y carnet de vacunación al correo soporte_aplicativos@minsa.gob.pe. A través de este canal recibirás un número de ticket de atención con el cual puedes consultar el estado de tu solicitud al WhatsApp 952855203 o al número telefónico (01)3157540, opción 1. Recuerda que la atención es de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 10.00 p. m. y sábados y domingos de 8.00 a. m. a 6.00 p. m.

Por otro lado, si el registro de tus dosis de la vacuna está incompleto, selecciona la opción “Solicitar Registro de vacuna COVID-19″ y completa los datos que te piden. También puedes acercarte al centro de atención donde te vacunaron y pedirle al personal del establecimiento que actualice tu información. Recuerda llevar tu carnet físico.

Es oportuno recordar que si te vacunaste en el extranjero, debes conservar tu carnet o documento original porque la plataforma no emite ningún documento que certifique la información de vacunación de otros países.