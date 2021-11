Trujillo: vecinos denuncian maltrato animal por el mercado Exmayorista

Moradores de la urbanización Palermo de Trujillo denunciaron los maltratos a los animales domésticos, silvestres y de granja, por parte de vendedores que se ubican en locales de los alrededores del mercado zonal Palermo Exmayorista.

Señalan que las especies se encuentran hacinadas en pequeñas jaulas y no se les brinda ni agua ni comida.

Piden erradicación de vendedores informales. Foto: difusión

Asimismo, criticaron a las autoridades y grupos de defensores de animales porque solo defienden a la especies silvestres y domésticos, pero dejan olvidados a los pollos, gallinas de guinea, patos y otras aves de granja en general.

“Ellos tienen el mismo derecho a vivir en paz y, por favor, no usen la excusa de que son animales para el consumo”, agregaron.

“Al decir que son solo animales de consumo; no se puede justificar que los dejemos sufrir y no hagamos nada para salvarles la vida. (...) Creemos que todos los animales tienen los mismos derechos y solo por ser animales para el consumo no significa que no sientan dolor”, manifestaron.

Finalmente, pidieron a las autoridades erradicar a los vendedores informales o se les dén mejores condiciones a los animales para que los puedan vender.