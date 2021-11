Profesora denunció robo de S/ 10.000 de su cuenta bancaria bajo modalidad de clonación de chip

Un nuevo caso de robo cibernético se ha reportado en Lima Metropolitana. Ahora, en San Juan de Miraflores, la maestra Carmen Camargo mencionó que ha sido víctima del asalto bajo la modalidad de clonación de su chip sin ninguna autorización. Así, los criminales se han llevado sus ahorros de su cuenta bancaria del Banco de la Nación.

El monto asciende a 10.000 soles. Este hecho ocurrió el último 15 de octubre y ya pasó un mes desde que las empresas no han dado respuesta. “Han hecho una reposición de mi chip sin mi consentimiento. Me han vaciado mi cuenta del banco, en el cual tengo registrado los últimos movimientos y el monto. Aún no tengo respuesta”, acotó.

La docente indicó que los ladrones han utilizado su huella biométrica bajo algún instrumento. “Ese día estuve en la casa de mis sobrinos y tengo cómo comprobarlo. Pero, para Bitel, yo he sido la que ha cambiado su número en una tienda del Callao”, sostuvo.

La profesora denunció que “Bitel esta mintiendo y no está haciendo nada”. “Se están limpiando las manos”, agregó. Por su parte, el Banco de la Nación aún no ha hecho ningún descargo sobre lo acontecido, pese a que ya pasó un mes.

¿Cómo operan estas mafias?

Según el coronel Eric Ángeles, las huellas digitales son obtenidas a través de una red criminal que opera en en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y se las otorgan a los delincuentes para así fabricar estos moldes de silicona.

“Esto es reconocido a través de los lectores biométricos que se suelen emplear a fin de corroborar la identidad de la personas”, precisó en Latina.