Preocupación por aumento de secuestros y robos en falsos taxis y colectivos

“Nosotros somos sicarios, pero ahora solo robamos y si no colaboras te vamos a matar, nadie te va a violar, solo queremos tu plata”, fue la aterradora frase que soltó un hombre armado a su víctima mientras su cómplice la golpeaba en el rostro.

La agraviada, una joven profesional de 26 años, había subido a un falso colectivo en la av. Javier Prado tras salir del centro financiero de San Isidro. Se iba a su casa sin imaginar que terminaría malherida y que le robarían 20.000 soles.

Esto evidencia que la ola delincuencial que azota el país gana terreno y no solo da terror. El hampa también se filtra en los falsos colectivos y taxis en los que incluso viajan mujeres como falsas pasajeras.

“Yo tenía tarjetas de crédito. Me vendaron los ojos, sangraba y no podía respirar ni ver lo que pasaba. Ellos me crearon cuentas a través de los aplicativos móviles y también estuvieron en línea con un hacker. Hicieron transferencias y retiros por 20.000 soles”, denunció la joven.

Historias como la de ella se multiplican en distintos sectores de Lima y en algunas ciudades del interior del país y es bajo esa modalidad que se comenten, en su mayoría, los secuestros y hurtos a los usuarios. No se conforman con los celulares y las billeteras.

La enfermera Camila del Pilar Ayala Caballero fue asaltada en Puente Piedra. La profesional de la salud señaló que en todo momento los delincuentes la amenazaban con un arma. Detalló que los hombres se apoderaron de S/ 300 que habían en su cuenta bancaria, S/ 50 soles en efectivo que estaban en su billetera y otras pertenencias. “Subirse a un colectivo significa ir con miedo y con el corazón en la boca”, asegura.

Luis Miguel Delgado es otro ciudadano que fue secuestrado por un falso colectivero cuando se dirigía al distrito de Carabayllo. La victima asegura que el delincuente lo adormeció para quitarle su celular y hacer distintas transferencias bancarias por 25.000 soles.

“Debe haber leyes que nos protejan a los ciudadanos, y que las Fuerzas Armadas realicen patrullajes en las calles, carreteras y operativos en las zonas de alta peligrosidad”, indicó.

Tras la ola de asaltos y secuestros por falsos colectiveros, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó ayer un operativo contra el servicio informal de taxis colectivos en San Borja.

Fueron intervenidos varios choferes que no respetaban los paraderos y vulneraban el reglamento de tránsito.

Durante la intervención se encontró a conductores de colectivos que no contaban con licencia de conducir, en otros casos no tenían SOAT, y algunos prestaban servicio de taxi con el certificado de inspección técnica vehicular vencido.

Operativos. Ante la ola de robos, la ATU y la Policía intensifican los controles en toda la ciudad. Foto: difusión

Consejos para evitar ser una nueva víctima