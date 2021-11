Liberan a periodista de La República que fue golpeado y detenido por policía en Puno

El periodista de La República Liubomir Fernández, quien fue agredido y detenido por el mayor PNP Claudio Dany Osorio Julca, cuando cubría la información sobre la toma del colegio politécnico Huáscar en Puno, fue puesto en libertad hace unos minutos .

El hombre de prensa, al salir de la comisaría de Puno, mencionó a sus colegas de medios locales que él no había realizado ningún acto que merezca su detención, por lo que el general general PNP Marco Antonio Lara Vergara, ordenó su liberación. “Yo no he cometido ningún delito, a ustedes les consta, yo estaba transmitiendo con ustedes. En los videos se ve que el señor golpea y luego simula que yo lo golpeo para justificar su acto”. sostuvo Fernández.

Al lugar también llegó el jefe de la oficina defensorial de Puno, Jacinto Ticona Huamán, quien afirmó que el mayor PNP Osorio se negaba a atenderlo; asimismo, lamentó el comportamiento del efectivo.

Por otra parte, se espera el accionar diligente en contra de aquellos policías que abusen de su autoridad para agredir e intimidar a los periodistas, quienes brindan la información a la población.