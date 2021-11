Lambayeque: 1.500 familias afectadas por desabastecimiento parcial de agua

Alrededor de 7.000 personas que conforman 1.500 familias del asentamiento humano Pedro Ruiz , ubicado a pocos minutos de la ciudad de Lambayeque, pidieron a las autoridades dar solución a su problema de desabastecimiento parcial de agua potable en las piletas públicas.

A través del presidente de la junta de este sector, Carlos Ventura, se tomó conocimiento de la problemática que atraviesan a diario, pero principalmente desde hace dos semanas. El representante afirmó que el agua está llegando con baja presión y que, en las partes más altas, no está llegando.

“Vamos más de dos semanas con la misma situación. A veces, venimos a llenar y nos vamos con los baldes vacíos ; necesitamos para la comida, para lavar. Y todos los días tenemos que levantarnos bien temprano para sacar dos o cuatro baldes, porque no alcanza para todos”, señaló a este medio una de las afectadas.

Ante este hecho se comunicaron con la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel). La institución, en comunicado emitido el 25 de noviembre, informó que la restricción se debe a averías en el equipo de bombeo que “permiten el llenado del reservorio Las Dunas” , por lo que dispusieron que su personal operativo realice labores de reparación. Finalmente, se señaló que el suministro se realizaría por intermedio de cisternas.

Piletas públicas. Foto: Rosa Quincho/URPI-LR