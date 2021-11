La Libertad: 5.000 ronderos no levantan paro y continúan con bloqueo de carreteras

Cerca de 5.000 ronderos del distrito de Cochorco, en la provincia de Sánchez Carrión, y de la provincia de Pataz, ambas jurisdicciones en la región La Libertad, señalaron que respetan el acuerdo para entrevistarse en Lima con la primera ministra Mirtha Vásquez, pero continuarán con el paro regional iniciado la medianoche del 22 de noviembre. Es decir, las carreteras seguirán bloqueadas en esa zona andina.

Ello pese a que este jueves 25 de noviembre se firmó un acta entre la Central Única Regional de Rondas Campesinas de La Libertad (Cunarc-LL) y el gobierno regional para exponer en la capital del país la plataforma de lucha de las rondas y tratar de darle solución.

Bases ronderiles de Cochorco y Pataz seguirán bloqueando carreteras en la sierra. Foto: Cortesía

Ismael Villalba Ríos, secretario de actas de la ronda distrital de Cochorco, señaló que por decisión de la mayoría de las bases no levantarán la medida de fuerza.

“Hemos decidido no levantar el paro porque somos conscientes de que no somos escuchados. Queremos el compromiso de acción, no de propuestas, no de promesas. Queremos plazos, fechas, montos. Tenemos actas de compromisos desde el 2014 con ministros, con premieres, con un sinnúmero de personajes del gobierno que nos vienen engañando”, remarcó ante los periodistas. En las bases de Cochorcos están integrados unos 2.000 ronderos.

Por su parte, Felipe Rodríguez Marquina, presidente de las rondas campesinas de la provincia de Pataz, señaló que desean ver logros, de lo contrario tomarán medidas más radicales. “Nosotros respaldamos al presidente de las rondas de La Libertad, Pablo Haro, respecto al acuerdo de viajar a Lima, pero Pataz tiene grandes necesidades. Nunca hemos sido escuchados por el gobierno”, se quejó. En Pataz, el número de ronderos en pie de lucha es de aproximadamente 3.000.

Respecto a esta situación, el presidente de la Cunarc, Pablo Haro, expresó que todos los ronderos están unidos. “No hay ninguna disputa, respetamos las decisiones de las rondas porque son autónomas. Pero los problemas de Pataz y Cochorco también se expondrán en Lima”, acotó.