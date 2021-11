Arequipa: si no se firma adenda 13 el proyecto Majes II retrocederá varios años

Por: Elizabeth Huanca

El Ejecutivo pidió facultades en materia económica y tributaria al Congreso. Hay voces en contra, señalan que sería darle una metralleta a un mono.

No es un cheque en blanco, la propuesta debe ser sometida al Congreso y este puede cambiar lo que vea por conveniente. El proyecto de facultades tiene 3 ejes. El primero apunta a la reactivación económica a través de mayor inversión pública y privada para generar más empleo. El segundo permitirá generar competencia en el sistema financiero y finalmente a fortalecer la política fiscal y tributaria. Contrario a lo que se ha dicho, el 90% de políticas apuntan a ampliar la base tributaria, reducir la elusión, evasión de impuestos. Son medidas que el Perú necesitaba hace tiempo.

¿Qué pasa si las facultades son denegadas?

Tenemos confianza que el Congreso aprobará la medida. Sino prosperara transformaríamos el proyecto en leyes. Son leyes muy especializadas. Plantear cambios en el sistema tributario requiere conocimiento. Por eso los cambios de los últimos años se efectuaron por facultades delegadas para que mantengan ese carácter técnico. Sino se aprueban este año, no veríamos mayor recaudación este año sino después y según las leyes vayan siendo aprobadas.

¿El problema es que se desconoce en qué se va a gastar lo recaudado?

Son cuatro rubros: educación, salud, conectividad y efectividad agraria. Además, se rendirá cuentas cada año. Hay un compromiso en ser transparentes. Las facultades siempre se han aprobado al inicio de gestiones, por eso confiamos en que va a ser un gesto político del Congreso.

El gobierno no ha tenido un discurso que genere confianza. ¿Cómo darle facultades a un gobierno que lucha con sus contradicciones?

Eminentemente, pudo haber mensajes mixtos que fueron aclarados por la premier, el presidente y el ministro de Economía. En setiembre y octubre todos los indicadores mejoraron, muchos están en el tramo “optimista”. Yo creo que debemos ir más allá de los temas políticos y pensar cuáles son los problemas del país. No tenemos servicios en varias zonas. Eso se refleja en los conflictos mineros. Cuando las comunidades bloquean vías se observa falta de servicios. El Estado debe intervenir ahí. Las facultades van a ser clave para el país.

El país y el sur especialmente tienen decenas de obras paralizadas ¿El pedido de facultades servirá para destrabarlas?

Incluimos medidas para flexibilizar trámites, licencias, habilitaciones destinadas a reactivar las inversiones paralizadas. En el Perú hay un saldo importante de obras que no avanzan, aproximadamente de 16.000 millones de soles, en obras paradas.

En Arequipa tenemos hospitales y vías paralizadas, básicamente por problemas legales y en expedientes.

Sabemos que hay temas de corrupción que han llevado a la paralización de obras. Dentro del pedido de facultades está la aprobación de la nueva Ley de Contrataciones. Si hay un proyecto paralizado por un problema judicial, la población no debe ser perjudicada. Lo que proponemos es que se licite el saldo de obra y se contrate una nueva empresa para que concluya el proyecto. En cambio ahora hasta que no se resuelva el conflicto judicial todo para. El otro factor es que a veces falta presupuesto, y eso es lo que queremos resolver con la base tributaria, acceder a más recursos. No podemos darnos el lujo de tener de escuelas a medias, hospitales paralizados. Ello es rentabilidad a largo plazo.

El presidente Castillo anunció el destrabe de Majes II, y se planteó que lo asuma el Minagri

Un grupo de funcionarios del MEF está en Arequipa para explicar las bondades de la adenda 13 a los consejeros regionales. Este es un proyecto que está en el plan nacional de infraestructura. Esperamos que los consejeros regionales tomen la decisión correcta. Sino se llega a firmar esta adenda lamentablemente retrocederíamos varios años. Tendríamos que repensar el proyecto y no es lo óptimo porque Majes beneficiará al país. Hay el compromiso del Ejecutivo de articular con el Gobierno Regional y sacar adelante la adenda 13.

Hay desconocimiento y temor sobre la adenda…

Hubo un análisis técnico detrás de esto. Es una adenda avalada por el MEF ha sido analizada por el equipo de promoción de la inversión privada. Los beneficios del cambio tecnológico superarían ampliamente los costos (US$104 millones).

Un tema que ha levantado polvo es modificaciones a la ley de la regalía, el gravamen especial a la minería ¿Qué cambios puntuales?

Esta propuesta básicamente es para recaudar más. El tema de la distribución no está cambiando. Lo que sí estamos buscando es para las empresas mineras que tengan más utilidades puedan pagar tasas adicionales. Es un esquema progresivo. Queremos hacer que las empresas muy rentables casi a récord históricos puedan pagar más regalías. Estamos coordinando con el fondo monetario para ver a que porcentaje de utilidad se pueda incrementar esas tasas adicionales. Sin afectar la inversión ni competitividad.

PUEDES VER:

Muchas analistas expresaron preocupación por estos cambios.

Esa preocupación viene por los cambios en el Impuesto a la Renta. El 99.6% no van a pagar mayores impuestos con estas medidas. Para el grupo peruanos que gana más de 300 mil soles al año estamos generando una tasa más amplia en el IR. una persona que gana 26 mil soles al mes, con las reformas pagaría 50 soles más. La reforma no va a generar más recursos a partir de mayores impuestos sino de reducir elusion, evasión las facturas falsas, los informales se vuelvan a formales. El ajuste es una recomendación de organismos como FMI, Banco Mundial, Cepal. La crisis del COVID-19 tuvo un costo alto, generamos una deuda de 80 mil millones. Eso debemos cubrirlo. En este conjunto de medidas no estamos incluyendo cambios en el IGV, ni IR de todas como se hizo en años anteriores. Solo pequeños ajustes en rubros de las personas con altos ingresos.

Señala que hay buenos indicadores económicos pero en la práctica el ciudadano de a pie no lo siente. Los combustibles, el precio del pollo, el dólar mantienen precios altos ¿las facultades podrán tener impacto en el ciudadano de a pie?

Queremos mejorar los servicios. Es un conjunto de medidas que busca hacer una economía más fuerte e incisiva.

-Desde el sector privado, que es el que genera más trabajo no hay optimismo.

Las encuestas muestran que el optimismo está presente. El mejor indicador es la inversión privada es la variable que más está creciendo... Ya estamos 13% por encima pre pandemia y 22% con relación a años anteriores. Hay un problema de percepción, Perú va a ser una de las economías más fuertes. Esperábamos un crecimiento de 10% y será de 13%. La realidad al final va a pesar. Hay observadores que no están de acuerdo pero los números son claros. Se ha concretado el proyecto Yanacocha sulfuros, el muelle 2...

En el sur no se percibe esa mejora. Grandes proyectos mineros como Tía María han sido descartados...

Estamos en Arequipa tratando de destrabar el proyecto Majes. Hay mucha voluntad de apoyar. El Sur está dentro de la prioridad del gobierno. Estamos viendo, el parque industrial de Yura. Estamos recogiendo las necesidades de primera mano.

Tía María es un tema zanjado

Es importante el crecimiento pero en un clima de paz social. Mientras no haya un consenso social, el proyecto no va a prosperar.