Trujillo: comuna asegura que no hubo sobrevaloración de ciclovías

Tras un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre una sobrevaloración de S/ 500.000 en la construcción de ciclovías en la ciudad, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) aseguró que no ha existido tal sobrevaloración en estas obras, sino que la confusión se generó porque el auditor convirtió unidades que no fueron contrastadas en el espacio físico donde se ejecutó dicho proyecto, y arrojó una cifra que no se condice con la realidad.

“Nosotros hemos actuado correctamente. Se elaboró el expediente técnico de obra a precios de mercado, en la suficiente cantidad y calidad de materiales para pavimentar las ciclovías, que generaría una carpeta de rodadura más resistente, pues allí debían instalarse los bolardos”, aseveró el gerente de Obras Públicas, Enrique Chávez.

Contraloría puso bajo la lupa las obras de ciclovías en Trujillo. Foto: La República

El funcionario explicó que los cálculos realizados se expresaron en metros cúbicos, pero el auditor de CGR lo convirtió en metros cuadrados de asfalto (de obra terminada), lo cual aparenta un sobredimensionamiento de volumen de materiales e insumos y, en consecuencia, una supuesta sobrevaloración de la obra.

El proyecto de las ciclovías, valorizado aproximadamente en S/ 1,8 millones, utilizó la suficiente cantidad de insumos para cumplir con el espesor de 10 milímetros de asfalto, hecho que ha permitido que dicha área de pista no se haya visto afectada por las recientes lluvias que dañaban la carpeta asfáltica de las calles de Trujillo.

“El auditor hizo un trabajo de gabinete, pero no reparó en hacer una visita de campo y extraer muestras para corroborar la utilización de material en el pavimento, ni tampoco consideró los desperdicios (desechos) generados como parte de la fabricación del material y su aplicación en el suelo”, precisó Enrique Chávez.