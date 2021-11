Taxistas y comerciantes de Arequipa protestan por ciclovías

Un grupo de taxistas y comerciantes de Arequipa continúan rechazando las ciclovías que la Municipalidad Provincial instala en algunas calles y avenidas del Cercado. Los opositores anunciaron que darán un plazo al alcalde provincial Omar Candia para que retire las topellantas; caso contrario, iniciarán una huelga indefinida.

La mañana de ayer, un grupo de taxistas pretendía llegar en marcha rodante hasta la sede de la municipalidad en El Filtro para que el burgomaestre escuche sus razones. Alexander Cornejo, presidente de la Federación de Taxi de Arequipa, indicó que, cuando estaban en caravana, la Policía los dispersó.

El dirigente señaló a La República que lograron pactar una cita con el alcalde Candia para el 30 de noviembre. “Si ese día no nos resuelven el problema, iniciaremos una huelga indefinida. No estamos en contra de las ciclovías, pero sí creemos que no deben estar en las calles angostas y en las avenidas donde hay tráfico. Tienen la avenida La Marina para hacerlo”, indicó el dirigente.

Bloquearon avenida

Pasado el medio día de ayer, comerciantes de la calle Víctor Lira bloquearon el tránsito en esta vía y en la avenida Goyeneche, como señal de protesta.

Con carteles en mano, pidieron al alcalde provincial que retroceda en la instalación de ciclovías en estas arterias de la ciudad porque perjudica a sus negocios. Los denunciantes dieron un plazo de 24 horas para que el municipio retire las topellantas en estas vías.

Si es viable

Sobre el proyecto, el alcalde provincial Omar Candia indicó que el último martes un especialista del Gobierno llegó a la ciudad para hacer una evaluación. “Ayer (martes) se ha hecho una evaluación y cuestionamientos técnicos. Para el especialista que vino, no existen. Este es un proyecto que se da en el marco de un programa nacional”, indicó. La autoridad insistió en no retirar las ciclovías, pero reconoció que debe hacerse un reajuste sobre todo en aquellas vías que tienen una alta demanda vehicular.