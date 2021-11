Policía registra más de 11.000 denuncias por ciberdelitos

“Hackearon mi cuenta, realizaron cinco transacciones por un monto de 7.000 soles. Dos de ellos llegaron a cobrar y ahora el Banco de la Nación no me los reconoce y cree que miento”. Está nerviosa la profesora Jessica Milagros Cayturo Ortiz (26) porque, primero, no entiende cómo pudo sucederle eso y, segundo, porque tampoco se siente protegida por la entidad.

“Necesito mi dinero, soy padre y madre para mis hijos, perdí a mi esposo en la pandemia y ahora me ocurre esto”, indica.

Lo que podría ser un caso aislado resulta ser uno de los delitos más frecuentes en los últimos meses. Solo entre enero y setiembre de este año, la División de Alta Tecnología registró 11.985 denuncias por delitos informáticos a nivel nacional, de las cuales más del 70% correspondió a la modalidad de fraude informático.

En efecto, uno de los talones de Aquiles de la conectividad es la seguridad informática que deja a los usuarios, empresas y hasta Gobiernos a merced de ciberdelincuentes que cometen suplantación de identidad, robo de información sensible, claves bancarias y bancos de datos, entre otros.

“Hoy es algo muy común el ingreso delictivo a las cuentas de las víctimas porque con la pandemia hay mucha más gente bancarizada”, dice un agente.

Otra de la víctimas recientes también es profesora. Se trata de Delia Chero Pacheco, quien denunció que —al igual que Jessica Milagros— estafadores compraron un chip con su nombre y vaciaron la cuenta bancaria en la cual tenía sus ahorros.

Cuidado con correos

Pero ¿cómo actúan estos cibercriminales? Correos electrónicos, enlaces maliciosos, documentos, páginas fraudulentas que a menudo se hacen pasar por oficiales, nuevas aplicaciones móviles sobre el COVID-19, dominios o el WhatsApp son las principales herramientas que se están empleando para estafar, asegura el coronel Erick Ángeles, jefe de la Divindat.

Explica que a través del phishing, los ciberdelincuentes engañan a los usuarios con páginas falsas que simulan ser los sitios web de bancos o entidades financieras. Las víctimas registran sus datos personales y, con esa información, las bandas realizan transacciones.

Además, los ciberdelincuentes ofrecen productos a muy bajos precios en Facebook y WhatsApp. Los usuarios son engañados para realizar los pagos y luego los perfiles de los vendedores son desactivados.

La falsificación de ofertas y descuentos de reconocidas tiendas en línea son cada vez más frecuentes. Los usuarios reciben mensajes de texto o notificaciones y acceden a sitios web clonados para realizar pagos en línea.

Con los perfiles suplantados en redes sociales, los cibercriminales engañan a cualquiera.

Otra víctima

Miguel Samamé, imitador de Gustavo Cerati, denunció que, tras el robo de su celular, los delincuentes lograron retirar más de S/ 60.000 de su cuenta del BCP.

