Obreros de limpieza pública de la MPCh paralizan labores para exigir pago de bono

Desde este jueves 25 de noviembre, los obreros de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) emprendieron acciones de protesta para exigir al alcalde Marcos Gasco Arrobas se cumpla con el pago de la segunda parte del bono anual de S/ 1.200. Los trabajadores paralizarán por dos horas en cada turno (mañana, tarde y noche) para hacer sentir su voz de reclamo.

En declaraciones a los medios de prensa, el dirigente Manuel Farroñan indicó que hasta el momento la comuna chiclayana ha incumplido con pagar los S/ 600 que le corresponde a cada obrero como parte un bono programado a desembolsarse en abril y setiembre de cada año, desde el 2015. Precisó que en agosto último recién se canceló la fracción que correspondía a inicios del 2021.

Asimismo, reclaman a la autoridad la entrega de mascarillas y alcohol desinfectante para desarrollar sus labores. Manuel Farroñan indicó que la última vez que se les entregó equipos de bioseguridad fue en setiembre, por lo que actualmente vienen adquiriendo los barbijos con su propio dinero. De igual forma, piden la reparación y mantenimiento de las compactadoras.

“Demandamos la presencia del alcalde (en el taller de maestranza de la MPCh) para que asuma compromisos con los obreros. Para que se nos pague la primera parte del bono (de abril) también tuvimos que protestar. Como trabajadores de limpieza pública nos exponemos y merecemos ese reconocimiento económico. Pedimos disculpas a Chiclayo, pero es nuestro derecho”, refirió.

El dirigente afirmó que mantendrán su medida de lucha hasta que obtengan una respuesta positiva de parte del burgomaestre chiclayano. Aseguró que el servicio de limpieza pública de la ciudad no quedará abandonado. Los obreros no descartan radicalizar su protesta si es que en el transcurso de las horas no hay un acercamiento de parte de la autoridad.

Indican carecer de recursos económicos

Al respecto, el gerente de Recursos Humanos de la MPCh, Carlos Acevedo Villar, indicó que actualmente la comuna no cuenta con el presupuesto para cumplir el referido pago, debido a que durante este año tuvieron que cancelar la bonificación correspondiente al 2020. Invocó a los dirigentes a solicitar una reunión con el gerente municipal para más detalles.

“Le hemos pedido al señor Farroñan que converse con el gerente municipal para que le indique cuándo se les podrá cancelar y que le explique la imposibilidad técnica. Se tiene la voluntad, pero esto ya escapa a la posibilidad, porque es una cuestión de presupuesto. Le estamos pidiendo al Ministerio de Economía ampliar nuestro marco presupuestal para atender bonos y otras actividades”, afirmó.

Acevedo Villar aseguró que la MPCh cumple con entregar mascarillas, alcohol y jabón a los obreros de limpieza pública. Foto: La República.

Finalmente, el funcionario argumentó que los obreros que se encuentran paralizando podrían tener un descuento en su salario por las horas no trabajadas, si es que las entidades fiscalizadoras del ámbito laboral declaran como ilegal esta medida.