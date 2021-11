La Libertad: Panamericana Norte continúa bloqueada por el paro de las rondas campesinas

El panorama a lo largo del kilómetro 557 de la Panamericana Norte en La Libertad no es nada alentador para los cientos de pasajeros que han quedado varados tras el bloqueo del cruce de Salaverry, por parte de las rondas campesinas de esta región, que exigen la presencia de la premier Mirtha Vásquez y así se pueda atender su pliego de reclamos.

Durante toda la noche, tanto los que viajan con destino a Lima y viceversa han tenido que pernoctar en los vehículos de transporte interprovincial y vehículos menores, así también los transportistas de carga pesada.

“ Qué insensibles, no estamos en contra de sus protestas, pero no es la forma, aquí hay bebés, personas adultas, muchos venimos a pasar cita médica y no vemos justo estar a estas horas de la madrugada varados cuando ya deberíamos estar en nuestro destino ”, señaló a La República una pasajera que se ha visto afectada por este bloqueo.

PUEDES VER La Libertad: comuna de Julcán contrató a consorcio sin experiencia para obras viales

Otros de los piquetes ubicados en la sierra liberteña, aún permanecen bloqueados. Estos son en Shirán, Huamachuco, Pataz, entre otros.

Pablo Haro presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas de La Libertad, luego de dialogar con César Bedoya García, subsecretario de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, donde se le hizo conocer el pliego de reclamos y las medidas adoptadas como parte de las exigencias a la atención de soluciones, fue tajante y directo en afirmar que de no llegar a la ciudad la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, las medidas de lucha serán más radicales.

Caos. En tres ocasiones, los manifestantes intentaron cortar la carretera. La policía lo evitó. Foto: Jaime Mendoza/ La República

Exigencias

Entre los puntos que exigen los ronderos está la descontaminación del río Moche , la construcción del Hospital Leoncio Prado de Huamachuco, el cual no había sido considerado en el presupuesto del 2022 y que recientemente el Minsa lo ha considerado para su ejecución.

También el alza de fertilizantes, la intervención de la minería ilegal en el Cerro El Toro que lleva más de 100 muertes sin resolver, entre otros puntos.