COVID-19: riesgo por sublinajes de variante delta en el Perú

Al día de hoy, la variante dominante en nuestro país es la delta. Según el microbiólogo molecular del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Jiménez, esta avanzó de manera lenta, así como progresiva, y llegó a dejar atrás a las variantes lambda y gamma en cuatro meses.

El experto resaltó que dentro de la variante delta existen sublinajes, que actualmente suman más de 100 en todo el mundo, de los cuales cerca de 30 circulan en el Perú. Asimismo, manifestó que los sublinajes que están hallando ‘’podrían ser los causantes de una tercera ola o, por qué no, de una cuarta ola en el futuro’'.

Uno de estos, por ejemplo, podría ser el causante del rebrote que se vive hoy en Piura.

Carlos Medina, jefe de la Oficina de Epidemiología del Hospital Cayetano Heredia, indica que si bien ‘’los virus mutan, la mayoría de las veces son menores; sin embargo, si hay una mayor transmisión del virus, habrá más mutaciones”. He ahí la importancia de la vacunación, afirma.

‘’En zonas donde hay menos vacunados va a haber más personas susceptibles y esas van a infectarse y trasladar el virus a otras susceptibles, y van a promover el contagio. Y a mayor transmisión, mayor posibilidad de que este virus siga mutando y encuentre en algún momento una mutación importante’', dice.

A seguir con la vacunación

A su vez, el virólogo Juan More señala que incluso en zonas en donde se ha visto un avance en el proceso de vacunación hay indicadores al alza; lo que quiere decir que ‘’en términos de proporción poblacional estamos por debajo de lo que deberíamos estar para generar una reducción al máximo de la transmisión del virus’'. Hoy, a nivel nacional se ha inmunizado al 63% de la población objetivo.

Aún hay un grupo importante que no ha recibido una o dos de las dosis. More dice que tenemos que ver la situación como un problema de salud pública y no tanto individual. ‘’En ese escenario lo correcto es vacunarnos todos’'. Él incluso señala que se debería considerar la obligatoriedad de la vacunación, tal como se hace en otros países.

El dato

Hasta ayer se había logrado el secuenciamiento genómico de más de 10.000 genomas, que permitieron identificar el progreso de las variantes.