Gallardo: “No nos culpen si el 1 de marzo no hay aulas favorables”

El ministro de Educación, Carlos Gallardo, vuelve a generar polémica tras pronunciarse sobre el retorno a las aulas previsto para marzo del 2022. Según el titular del Minedu, este regreso a clases presenciales será voluntario y con protocolos estrictos.

“No queremos que ningún niño, niña se nos enferme. Tenemos que vencer en esta guerra contra la COVID-19. Hago un llamado a las embajadas, a los congresistas, políticos y a todas las fuerzas vivas de nuestro país. Si hay un sector que tiene que ser privilegiado, ese tiene que ser el sector social de los niños y niñas”, dijo Gallardo.

Asimismo, la autoridad precisó que la crisis educativa ya estaba instalada y no surge por la COVID-19, por lo que pidió a los padres de familia paciencia para poder elaborar las medidas adecuadas.

“No seamos fariseos, no ocultemos una realidad, no nos culpen si el primero de marzo no hay aulas favorables. Esto es una responsabilidad de todos, la educación es tarea de todos”, expresó.

Es importante precisar que un total de 875.364 docentes de colegios públicos y privados a nivel nacional ya fueron vacunados con las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, cifra que equivale al 87.46% del total de estos trabajadores educativos, así lo informó el asesor del despacho de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu), Hugo Reynaga.

Además, indicó que la meta es vacunar hasta finales del 2021 al 100% de docentes. Reynaga aclaró que este año no será condición para la presencialidad que los docentes estén vacunados, aunque sí que se respeten las condiciones de bioseguridad. Sin embargo, esta medida cambiaría para el 2022.