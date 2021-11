Contagios por el coronavirus continúan en aumento en Piura

El último martes 23 de noviembre, durante la última conferencia de prensa brindada por la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura, se informó que la semana pasada se sobrepasó los 300 casos positivos de pacientes contagiados de COVID-19 en la región. Las autoridades sanitarias especificaron que desde el mes de agosto no se alcanzaba esta cifra. No obstante, el aumento de este indicador aún no ha impactado en el número de defunciones, comentó el director regional de Salud, José Nizama Elías.

Por otro lado, señalaron que es necesario cumplir ocho semanas epidemiológicas con un aumento constante para verificar que no es un pico que se aplanará en las próximas semanas. Sin embargo, el director del área de Inteligencia Sanitaria de Diresa Piura, Eddy Leyva Villalonga, comentó que el crecimiento de positivos iría en la línea de lo previsto, ya que se proyectaba el inicio de una tercera ola de contagios por coronavirus para el mes de diciembre, aunque esta sería menos letal que las anteriores debido al avance de la vacunación .

Además, detalló que es en las provincias de Piura, Sullana y, especialmente, en Sechura donde se ha identificado un aumento constante de casos. Por otro lado, la sierra piurana también está bajo observación, ya que en la semana 45, del 8 al 14 de noviembre, se registró un aumento de más del 50% de casos en Ayabaca, Morropón y Huancabamba.

Por otro lado, con respecto al avance de la variante Delta en la región, el director regional mencionó que el Instituto Nacional de Salud reportó 11 nuevos casos. Como viene siendo la tendencia en las últimas semanas, Sullana y Piura son las provincias que agrupan el mayor número de casos.

Vacunación

Nizama Elías indicó que las provincias de Sullana, Talara, Paita y Piura ya sobrepasaron el 80% de su población con la primera dosis, mientras que más de un 60% contaría con la inmunización completa en estas localidades.

En cuanto a las provincias con un menor avance, como es el caso de Ayabaca y Huancabamba, que cuentan con menos del 40% de su población completamente inmunizada, la autoridad sanitaria explicó que unidades del Sistema de Atención Movil de Urgencias (SAMU) y las brigadas de vacunación se vienen movilizando hacia ambas zonas para realizar la inmunización casa por casa.

Asimismo, todos los grupos etarios entre los 40 y más de 80 años superan el 70% de su población inmunizada.