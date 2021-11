Cercado de Lima: secuestran por nueve horas a hombre en falso colectivo y le roban más de S/ 25.000

Un hombre salió de una reunión junto a su amigo en la noche del último sábado 20 de noviembre y abordaron un presunto taxi en la Plaza San Martín, ubicado en el Cercado de Lima, con dirección a Carabayllo.

En declaraciones a Latina, Luis Miguel Delgado Aguirre sospechó del conductor cuando desvió la unidad de su ruta. “En lugar de que doble para Dos de Mayo a Lima Norte, se desvía a Breña. En ese momento que se desvía le reclamamos y saca un arma de fuego”, indicó.

El delincuente los amenazó con un arma de fuego, les robó el celular a él y a su compañero y les roció una sustancia que los dejó adormecidos. Ambos sentían las piernas adormecidas y quedaron sin fuerzas. Aunque, la víctima detalló, que su amigo, quien estaba sentado de copiloto, logró salir rápidamente de la unidad.

“El momento en que el carro se detiene a dos cuadras del metro de Alfonso Ugarte mi compañero aprovecha en salirse”, expresó. No obstante, Luis Miguel narró que no pudo huir del vehículo y fue secuestrado durante nueve horas.

En ese momento, el hampón realizó retiros de 5.000 y 10.000 soles. Según el joven, le robaron más de 25.000 y le vaciaron sus cuentas. Finalmente, lo abandonaron en Lima Norte. “Me cogotean, me bajan del carro como a las 8:30 a.m. o 9 a.m. Me entregan mi celular sin chip, con la pantalla rota”, concluyó.