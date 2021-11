Aún no identifican fallecidos en batalla campal registrada en distritos de Apurímac

El saldo de los enfrentamiento entre pobladores de los distritos apurimeños de Virundo (Grau), Huaquirca y Sabayno (Antabamba) , aún no se terminan de cuantificar. Ayer se confirmaron los dos fallecidos y hasta el momento se contabiliza 61 heridos.

La gerencia regional de Salud de Apurímac informó, a través de un comunicado, que en Virundo se registraron 34 heridos, quienes fueron trasladados a la posta de salud de la provincia de Grau. Debido a su gravedad, a 14 los evacuaron al hospital Guillermo Díaz De la Vega. Por parte de Antabamba, 27 heridos se atendieron en el centro de salud de Huaquirca. El adolescente de 15 años también fue conducido hacia Abancay, capital de la región, debido a un impacto de bala en la clavícula.

Los heridos graves en el hospital Guillermo Díaz De la Vega son Alexander Pérez Zanabria (impacto de bala) 39 años de edad, Percy Quispe Meneses (impacto de bala) 43 años, Corpus Huilca Zunquillpo (41), Kennedy Damian Cuellar (50), Alejo Lopinta Peña (45), Abel Quispe Nina (32), Lucas Contreras Valderrama (18), Dante Contreras Sahuincha, Javier Ancco Chancacahuña (32), Sosimo Siclla Quispe (30), Hilario Buenísimo Gonzáles, Javier Hannco Chancahuire, Leandro Giraldo Soto y Carmen Gutiérrez.

Sobre los fallecidos, el sub prefecto de Grau, René Tuero, sostuvo que siguen sin identificar, pero que la fiscalía se encuentra en la zona realizando las pesquisas correspondientes. “Ya está en manos de la fiscalía. Todo será esclarecido por las autoridades”, señaló.

No se descarta que aparezcan más heridos. Debido a la lejanía de la zona de conflicto y la falta de conectividad, las labores de auxilio fueron complicadas, agregó.

Conflicto judicializado

El sub gerente de saneamiento físico legal de la Propiedad Rural (Forprap) del gobierno regional de Apurímac, Waldir Pimentel, sostuvo que las comunidades en conflicto tienen título, están registradas y saneadas en la Sunarp. Mencionó que se conoce que dichas poblaciones están enfrentadas por solicitudes de modificación y rectificación de escrituras que se ventilan en el Poder Judicial. “Ahí nosotros no tenemos ninguna competencia. No nos corresponde”, remarcó.