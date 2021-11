Arequipa: atacan oficinas de obra de agua y desagüe en Cerro Colorado

Uno de los campamentos para la obra de agua y desagüe que beneficiará a dos asociaciones del distrito de Cerro Colorado en Arequipa, fue atacada. Rompieron el portón del campamento N31, parte de su muro y destrozaron los vidrios de las puertas y ventanas de las oficinas administrativas.

Belén Donayres, responsable social del campamento N39, indicó que los autores serían miembros del Sindicato de Construcción Civil. Con sus dirigentes mantenían diálogo para permitir una cuota del 20% de trabajadores del gremio en la obra. Esto a pesar que es un proyecto financiado con recursos del Banco Mundial en que no pone un sol el Estado. “No pensamos que el sindicato iba a reaccionar de esta manera porque en las mesas no hemos tenido ningún inconveniente”, indicó.

El proyecto beneficiará a 60 000 pobladores de APIPA y José Luis Bustamante y Rivero. Ambas asociaciones se organizaron y con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento obtuvieron los recursos. Son 199 millones de soles de inversión para la construcción de los reservorios N31 y N39 en 18 meses por una empresa de capitales alemanes. Las avances preliminares iniciaron en setiembre y luego comenzarían los trabajos.

Donayres indicó que conociendo los pedidos en obras del sindicato, se sentaron a negociar con su secretario Luge Espinoza. Pero días atrás se retiraron de la reunión. Los obreros acataron un plantón ayer al frente campamento N39. Pero luego habrían acudido al del N31 causando destrozos. “El proyecto tiene lineamientos, uno de ellos es contratar mano obra local de la zona de influencia directa”, enfatizó Donayres.

Por su parte Luge Espinoza declaró desconocer si miembros de su sindicato hayan protagonizado el ataque al N31. Lo que admitió es que sí realizaron una protesta en el N39. “No he tenido ningún tipo de problema de ese tipo (...) Estuvimos en la protesta de arriba y me retiré. Nos enteramos luego del ataque”. Alegó que no eran atendidos y que traen gente de Lima y otras regiones que es “prontuariada”.