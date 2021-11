Puno: Contraloría advierte riesgo de deterioro en materiales de construcción de obra

La Contraloría identificó que los materiales de construcción para la obra de mejoramiento del servicio deportivo, cultural y recreacional de la ciudad de Puno, valorizada en S/ 44 615 815, se encuentran a la intemperie y sin protección.

Según el Informe de Visita de Control N° 028-2021-OCI/5350-SVC, se advirtió que las barras de acero corrugado, tubos, cerchas metálicas y cobertura metálica curvo se encuentran expuestos en estado de corrosión y propensos a la modificación de sus propiedades y estado de conservación.

Dichos materiales fueron adquiridos entre abril y mayo de 2019, cuando la obra contaba con un avance físico de 16,76% (al 31 de mayo de 2019) y la ejecución del techo del coliseo no se encontraba programada, por lo cual la compra no era necesaria ya que aún no sería utilizado. Al 31 de agosto de 2021, el avance físico de la obra era solo de 48,70%.

Otras de las observaciones del órgano de control son la existencia de pegamentos y aditivos vencidos entre los periodos 2020 y 2021; asimismo, el registro de cemento no refleja el saldo real. Además, el supervisor de la obra se encuentra inhabilitado para ejercer la función pública hasta el 14 de setiembre de 2022 (fue sancionado por cinco años por la Contraloría).

Otro riesgo advertido refiere a que tres administrativos no laboran en la obra, sin embargo, se les pagó con el presupuesto de la misma, afectando su costo total y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

La Contraloría comunicó que los resultados de este informe fueron notificados al Gobierno Regional de Puno para que adopte las acciones que correspondan.