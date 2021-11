Enfermera asaltada por falso colectivero en Puente Piedra: “Me golpearon y me robaron mis pertenencias”

Una enfermera del hospital de Puente Piedra, quien prefiere mantener su nombre en reserva por temor a represalias, denuncia que abordó un taxi colectivo hacia Ancón, cuando dos sujetos los encañonaron a ella y al chofer con armas de fuego.

“Yo tomé el colectivo para venirse a mi casa. Me jalonearon, me golpearon, me quitaron mis pertenencias, hicieron que les diera la clave de mi celular donde tengo mis cuentas bancarias”, sostuvo la agraviada a América Noticias.

Asimismo, la víctima detalló que la golpearon con el arma tras equivocarse en un dígito de la clave. “Me echaron alcohol gel en el ojo, se llevaron todo lo que tenía. Me apuntaron el estómago, en la cabeza, para que les dé las claves”, añadió.

La joven indició que sospecha del chofer debido a que cuando le intentaron tapar los ojos observó que el conductor ya no estaba siendo amenazado. Además, tras cometer el delito, los tres huyeron y dejaron tirada a la mujer.

“Cuando le di la clave del banco, se llevaron mi dinero. Me dejaron sin nada, prácticamente”, sostuvo.

Ante esta situación, la víctima decidió bloquear su tarjeta del Banco de la Nación; sin embargo, a la fecha, no ha podido realizarlo debido a que no contestan el teléfono y ella no puede acudir al lugar por su trabajo.

