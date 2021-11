Delincuentes clonan chip de celulares y se llevan sueldos de profesores del Banco de la Nación

En Villa El Salvador, delincuentes realizaron un robo cibernético y dejaron sin sueldo a un profesor. Según el denunciante, le arrebataron el dinero por medio de una transferencia electrónica tras la clonación de chip de su celular, el cual ya no tenía línea.

“Yo llegué al banco y me preguntaron si había hecho alguna transferencia, pero no la había hecho”, sostuvo a Latina Noticias el agraviado, quien se quedó sin dinero para poder mantener a su familia.

Ante esa situación, la víctima acudió a Movistar, a fin de que puedan darle alguna información sobre la clonación de su chip y por qué su celular no cuenta con señal. Sin embargo, le dijeron que debe esperar un mes para obtener los resultados.

“Movistar me dice que no ven otro chip, pero mi celular no cuenta con línea”, agregó.

Asimismo, otra docente se vio afectada por esta modalidad de robo. María Teresa Jáuregui denunció que delincuentes robaron el dinero de su cuenta del Banco de la Nación y solo le dejaron cuatro soles.

“Quiero hacer denuncia de usurpación y fraude electrónico. Yo me di cuenta que no tenía señal, intenté reiniciar mi teléfono, pero nada. Al día siguiente, entro al Banco de la Nación (por el aplicativo) a ver mis movimientos y me doy con la sorpresa de que el día que no tenía señal me robaron mis 3.000 soles”, relató.

En ese panorama, bloqueó su número de celular y acudió a Movistar, donde le dijeron que la titularidad de su número le pertenece a otra persona.

Los delincuentes no solo suplantan a la persona agraviada, sino también al supuesto beneficiario de la transacción. Este es el caso de Luis Leónidas Gutiérrez Abanto, quien fue denunciado de formar parte de esta modalidad de robo, pero demostró que no tiene ninguna cuenta en el Banco de la Nación, donde se hizo el presunto abono.

“Los delincuentes me han suplantado. En ninguna de mis cuentas tengo ese dinero. Además, el abono está en el Banco de la Nación y yo no tengo cuenta”, sostuvo mientras enseñaba un documento del Banco de la Nación que menciona que no tiene cuenta en la entidad.