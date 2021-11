Cusco: suerte del corredor minero podría decidirse este miércoles

El corredor minero del sur podría desbloquearse hoy. Todo dependerá de los acuerdos que se consigan en el encuentro entre los representantes de las comunidades, el Ejecutivo Nacional y la empresa minera Las Bambas. La reunión será a las 10 de la mañana en la comunidad de Huininquiri.

El presidente del Frente de Defensa, Wilber Fuentes, confirmó que aceptaron el diálogo, pero que la medida de protesta, no será levantada hasta lograr consensos . El corredor minero se mantiene bloqueado desde la noche del 19 de noviembre.

A la cita asitirán los presidentes de las comunidades de Huininquiri (Santo Tomás), Huaylla Huaylla (Livitaca), Tincurca (Chamaca), Hatun Ccollana, Tuntuma (Velille), e Idiopa Ñaupa Hapo Urinsaya, Ahuichanta Huisuray, Lacca Lacca Yanque Parccobamba (Colquemarca), Cancahuani, Ccapacmarca, Cruzpampa, Huascabamba, Sayhua y Tahuay (Ccapacmarca). La invitación fue hecha por Pastor Paredes Diez Canseco, jefe de la Oficina de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana del Ministerio de Energía y Minas.

La agenda establece que se tratarán temas de las mesas técnicas N° 2 y 3. La primera corresponde al reclamo de las comunidades, consideradas de interés ambiental y social, por proyectos de mitigación de impactos ambientales. La ausencia de un plan de intervención de la minera fue lo que determinó que se interrumpa el diálogo.

En la mesa N° 3, se discute la solicitud de los comuneros de convertirse en proveedores de la minera . La negociación se entrampó luego que la empresa presentara una propuesta económica de utilidades que no convenció. Los representantes de Las Bambas habrían expresado que las comunidades pueden proveerles servicio de transporte de concentrado por dos mil dólares mensuales, camionetas para encabezar los convoy por 300 dólares mensuales y mantenimiento de micro pavimento. “Son montos irrisorios que no alcanza ni para cubrir la inversión. La estrategia es desmotivar a las comunidades”, señaló el asesor de las comunidades, Víctor Villa.

Mencionó que se espera, que hoy, la propuesta económica mejore y se pueda establecer nuevos acuerdos.

De no establecerse acuerdos, los comuneros aseguran que tomarán posesión de sus terrenos comunales, convertidos actualmente en parte del corredor minero y no permitirán que sean de la vía nacional por donde transporten minerales Las Bambas.

“Los comuneros ya han dicho que ocuparán sus tierras e iniciarán sembríos y construirán viviendas en sus terrenos”, sostuvo el dirigente del Frente de Defensa, Wilber Fuentes.

Paro frustrado en Challhuahuacho

El paro de 72 horas anunciado para este miércoles 24 por empresarios hoteleros, de restaurantes y otros servicios del distrito apurimeño de Challhuahuacho contra la minera Las Bambas, no se cumplió. El sub prefecto del distrito, Elías Huillca, informó que no se brindaron las garantías. “No hubo nada. Además contra quien protestarán, la minera está parada. No sale ni un carro”, explicó.